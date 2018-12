Dieser Workshop fand am 12.12.2018 zusammen mit der Sportmittelschule Ybbs unter Leitung des entwicklungspolitischen Vereins Südwind statt. Geleitet von Kathi Kratochwill von Südwind Niederösterreich konnten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Sportmittelschule Ybbs in diesem Workshop viele interessante Fakten zum Thema Baumwolle und globale Textilproduktion erfahren.

Außerdem organisierten die oben genannten SchülerInnen der HAK Ybbs die Ausstellung „Faserschmeichler – Geschichte und Alltag der Baumwolle“. Diese fand in Kooperation der Stadtgemeinde Ybbs und der HAK Ybbs im Präsentationssaal der Schule von 10.12. bis 21.12.2018 statt. Am Elternsprechtag, dem 14.12.2018, wurde von den Schülerinnen eine Führung durch die Ausstellung angeboten.

Das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ nimmt in der kaufmännischen Ausbildung an der HAK/HAS Ybbs einen wichtigen Stellenwert ein. Die 6 Individualisierungsstunden (INDY) pro Woche regen die SchülerInnen an, sich mit diesen wichtigen Themen der Zukunft intensiv auseinanderzusetzen. Daher wurde der HAK Ybbs von Südwind Niederösterreich die Auszeichnung „Global Action School“ verliehen.

Weitere Informationen unter www.sz-ybbs.ac.at.