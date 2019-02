Digitalisierung 4.0 - damit hat sich die Welt der Wirtschaft massiv verändert. Zu den bereits bisher angebotenen und auf dem Arbeitsmarkt sehr nachgefragten Ausbildungen in der HAK, HAS und IT-HTL bieten wir ab dem Schuljahr 2019/20 in der HAK eine neue Ausbildungsform – Digital Business (digBiz) - an.

Werbevideo erstellen mit dem Handy | Usercontent, Schulzentrum Ybbs

Die Handelsakademie Digital Business (kurz: HAK digBiz) bereitet Schülerinnen und Schüler auf zukunftsorientierte Berufe in der digitalen Welt vor, die hohe Wirtschafts- und Technologiekompetenzen verlangen. Wir legen besonderen Wert auf den sicheren Umgang mit der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie auf die Entwicklung entsprechender Lösungen.

Audiobearbeitung | Usercontent, Schulzentrum Ybbs

Neue Medien (Internettechnologien, Webauftritte, Social Media, Video und Sound), Softwareentwicklung und Netzwerktechnik sind genauso zentrale Inhalte wie eCommerce, eMarketing, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen sowie Politische Bildung und Recht.

Die HAK digBiz ist eine in Österreich einzigartige Schulausbildung, die Wirtschaftswissen und Informationstechnologie kombiniert. Anmeldung jetzt! Weitere Informationen unter www.sz-ybbs.ac.at



- Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at