Umgesetzt wurden u.a. folgende Ziele:

• Auseinandersetzung der Schüler/innen mit dem Thema Entrepreneurship Education als Unterrichtsprinzip, d.h. unternehmerisches Denken und Handeln umsetzen

• Kennenlernen des Business Models Lean Canvas

• Entwicklung einer eigenen neuen Geschäftsidee

• Vorstellung des Start-Up Unternehmens EatHappy durch CEO Florian Bell

In ca. vier Stunden wurden intensiv folgende Inhalte bearbeitet:

• Begriff Entrepreneurship Education (Unternehmergeist)

• Real Market Challenge – Erarbeitung einer neuen Geschäftsidee in Vierergruppen in einer fächerübergreifenden Ausarbeitung (Betriebswirtschaft und Englisch)

• Präsentation der Ergebnisse inklusive Business Model mittels PowerPoint

Die Moderation übernahmen dabei Erik Schweiger, Alina Capiaghi, Lara Bell und Maximilian Hager (Schüler/innen der 5BK), die sich u.a. auch mit der Organisation des Entrepreneurship Education-Days in ihrer Diplomarbeit befasst haben. Unterstützung erhielten sie von den Professorinnen Barbara Mittmasser, Eva Hochenauer und Brigitte Lindenhofer.