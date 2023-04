Handelsschule Ybbs als Sprungbrett in den Beruf

Jeweils ein halbes Jahr in der 2. und 3. Klasse arbeiteten die SchülerInnen einen Tag pro Woche in den verschiedensten Betrieben und Institutionen in der Region. Dabei lernten sie die Betriebe näher kennen und konnten Berufserfahrung sammeln. Die SchülerInnen zogen vor Ehrengästen und Firmenvertretern ihr Resümee.

Die Obfrau von der Wirtschaftskammer Melk, KommR Silvia Rupp, gratulierte zu den beeindruckenden Präsentationen. Direktorin Gerlinde Weinstabl bedankte sich bei den Firmen und Institutionen für die Zusammenarbeit und die Bereitschaft eine praxisorientierte Ausbildung zu unterstützen. Sie betonte, wie bedeutsam die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft ist, denn beide Seiten profitieren davon.

Die jungen Menschen können außerhalb der Schule ihr Wissen und Können in der Praxis anwenden und damit ihre Stärken zeigen. Es ist eine Entscheidungshilfe für die Jobauswahl und eine Chance sich am Ende der Schullaufzeit zu bewerben. Für die Unternehmen ergibt sich dadurch die Möglichkeit, zukünftige MitarbeiterInnen kennen zu lernen.

Weiters leistet das berufsbildende Schulwesen einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft durch die Bereitstellung mit bestens ausgebildeten MitarbeiterInnen nach nur wenigen Jahren.

Mehrere AbsolventInnen konnten bereits auf Grund des Praktikums so direkt in das Berufsleben einsteigen. Eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten!

Weitere Informationen für eine praxisnahe, zukunftsorientierte Ausbildung unter www.sz-ybbs.ac.at

