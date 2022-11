HAS Ybbs: 2. Preis beim Schulnetz für Nachhaltigkeit

Der Grundgedanke des Schulnetzes für Nachhaltigkeit ist, die von den Vereinten Nationen ausgerufenen 17 SDGs (globale Nachhaltigkeitsziele) mitzutragen und daran mitzuarbeiten, damit diese gemeinsam erreicht werden.

Worum geht es beim Projekt VERA der 1. Klasse Handelsschule, das ab 2022 jedes Jahr in allen folgenden 1. Klassen Handelsschule durchgeführt wird?

Die Schülerinnen und Schüler werden eingangs im Unterricht und mit einem Südwind Workshop zu den SDGs auf das Lernen im Soogut-Sozialmarkt in St. Pölten vorbereitet. Inhaltlich werden vor allem die SDGs „Keine Armut“, „Kein Hunger“ und „Gesundheit und Wohlergehen“ behandelt.

Alle Schülerinnen und Schüler haben nun die Möglichkeit, den Gedanken des Service Learnings (Lernen durch Engagement) in der Praxis kennenzulernen. Inhalte des PBSK-Unterrichts (Persönliche Bildung und Soziale Kompetenz) werden in Theorie und Praxis gelernt. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihr gesellschaftliches Engagement mit fachlichem Lernen im Unterricht verbinden. Kognitives Lernen (learning) wird mit der Übernahme von Verantwortung im Schulumfeld (service) kombiniert. Das Engagement der Jugendlichen wird im Unterricht geplant, reflektiert und mit Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft.

Unsere 1AS unterstützt den Soogut-Sozialmarkt an sechs Freitagen, begleitet durch Lehrkräfte des SZ-Ybbs, um in den Bereichen „Qualitätskontrolle“, „Second Hand“, „Obst & Gemüse“, „Brot & Gebäck“ und „Küche“ mitzuhelfen. Die An- und Abreise erfolgt mit dem Zug. Das Lernen wird anschließend im Unterricht reflektiert.

Im April organisiert die 1AS beim Fest der Verantwortung ein nachhaltiges Buffet mit den Produkten aus dem Soogut-Sozialmarkt.

Die SDGs werden so in Theorie und Praxis erfahren und wir hoffen, so einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten zu können.

