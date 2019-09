Sicherheit am Arbeitsplatz und im privaten Umfeld wird an der HLUW Yspertal als wichtige Qualifikation gesehen. Seit vielen Jahren wird in Zusammenarbeit mit der AUVA die Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson an der unikaten Schule angeboten. Dabei geht es einerseits um Bewusstseinsschaffung für Gefahren und Sicherheit am Arbeitsplatz aber auch im privaten Umfeld.

Die Schülerinnen und Schüler der HLUW durchlaufen im Rahmen dieser Zusatzausbildung eine über das gesetzliche Ausmaß geforderte Ausbildung und setzen sich intensiv mit Gefahrenpotentialen am Arbeitsplatz aber auch im Privatbereich auseinander. Prävention ist dabei das „Zauberwort“. Jeder Unfall, welcher nicht geschieht, lässt auch kein Leid entstehen. Es ist wichtig, dass wir im Arbeitsleben gesund bleiben und uns nicht gefährden. Es geht aber auch um Verantwortung in der Gesellschaft, Verantwortung für Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Wir brauchen junge Menschen, die Verantwortung übernehmen – natürlich auch im Bereich der Gesundheit.

„Diese Zusatzqualifikation ergänzt das Ausbildungsangebot der HLUW Yspertal perfekt. Ein besonderer Dank an die AUVA, hier besonders an die Arbeitsmedizinerin Dr. Kristina Horner und Ing. Christian Zehethofer“, freut sich Schulleiter Mag. Gerhard Hackl. Und Hackl ist davon überzeugt: „Verantwortungsbewusste, ökologisch und ökonomisch denkende Menschen braucht die Wirtschaft – heute mehr denn je!“ Von der Vielfalt der Ausbildung kann man sich am 9. November 2019 an der Schule direkt überzeugen.

Beindruckende Beachvolleyballanlage am Schulstandort

Man braucht keinen Sandstrand am Meer, sondern direkt neben der Schule und dem Privatinternat wurde von der Schulstandortgemeinde, der Marktgemeinde Yspertal, eine neue Laufbahn-, Weitsprung- und Beachvolleyballanlage errichtet und feierlich eröffnet.

„Diese Anlage wird von beiden Schulen (NMS-Yspertal, HLUW Yspertal) auch als Schulsportanlage genutzt. Natürlich können die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit (Privatinternat ist ja unmittelbar daneben) dieses Infrastrukturangebot nutzen“, zeigt sich Bgm. Ing. Veronika Schroll stolz.



