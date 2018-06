14 freiwillige Interacter, Rotaracter und auch Rotarier aus unterschiedlichen Clubs nahmen heuer an diesem Projekt teil.

So konnten mit Hilfe von Bauarbeitern drei Häuser gebaut werden. Die Teilnehmer lernten auch die zukünftigen Bewohner der errichteten Häuser kennen und wurden von diesen jeden Tag mit Wasser, Kaffee und einem Mittagessen versorgt. Die Mahlzeiten wurden sehr traditionell zubereitet. So kam es auch vor, dass ein frisch geschlachtetes Lamm auf den Tisch kam. Übernachtet haben wir im Hotel Misirlije, wo alle auch zu Abend gegessen haben.

Auch ein wenig Freizeitprogramm konnten alle Teilnehmer genießen. So besuchten sie unter anderem ein Museum und das dazugehörige Memorial, welches an die Toten des Massakers von Srebrenica erinnert. Damals, im Jahr 1993 kamen mehr als 8000 Männer und Burschen im Alter von 13 – 78 Jahren ums Leben. Dies zeigten die vielen Grabsteine am Memorial. Am Donnerstag dem 31. Mai stand ein Konzert der Musikschule Srebrenicas am Programm, welches alle sehr begeistert hat.

Am Freitag, als dann alle Häuser fertig gebaut waren, wurden endlich die Schlüssel für die Häuser an die Familien übergeben. Abends feierten alle Freiwilligen dann die gelungene Arbeit und freuten sich aber schon wieder auf zuhause.

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Woche für alle Beteiligten anstrengend, aber sehr lehrreich und interessant war. Alle TeilnehmerInnen sind sehr stolz darauf, dieses Projekt in Bosnien unterstützt zu haben und Familien, die noch immer unter den Folgen des fürchterlichen Krieges leiden, geholfen zu haben.