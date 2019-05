Wirtschaftskammer Amstetten und FH St. Pölten, am Freitag den 29. April 2019



Die Veranstaltung zum Mostviertler Schul-Innovationspreis wurde in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal durchgeführt, diesmal in der Wirtschaftskammer in Amstetten. Viele Projekte wurden bereits im Vorfeld beim Hauptveranstalter ESA ELEKTRO AUTOMATION GMBH eingereicht. Aus über 40 Projekten wählte die fachkundige Jury ihre Favoriten.



Überzeugt hatte die Diplomarbeit "Hextube Information System" von Rene Derfler, Lukas Gratzer, Felix Größbacher, Marvin Kleinlehner, Florian Pfeiffer und Tobias Schnetzinger. Die Burschen entwickelten einen Protoyp eines fernsteuerbaren Roboters zur mobilen Heimüberwachung, welcher mit einer Kamera ausgestattet ist, um ein ganzes Stockwerk zu überwachen. Gesteuert wird das Fahrzeug plattformunabhängig im Browser von Mobiltelefonen oder Laptops. Über eine sichere VPN-Verbindung ist es möglich, den Roboter außerhalb des lokalen Netzes über das Internet zu erreichen und bei Bedarf weitere Messdaten zu erheben. Auf die Datensicherheit wurde dabei ein großer Wert gelegt. "Hextube" konnte den ersten Platz und ein Preisgeld in der Höhe von € 3.000,- erreichen.



In der Sonderkategorie "Technik und Umwelt" konnte das "Hedgehog Survival System" von Nicole Auer und Verena Lugbauer den zweiten Platz erreichen. Sie entwickelten ein Messgerät, das den Winterschlafplatz von gefährdeten Igeln überwachen soll und im Bedarfsfall eine Nachricht an einen Benutzer weiterleitet, damit eingegriffen werden kann. Durch zu hohe Temperaturen und andere Einflüsse kann der Winterschlaf von Igeln gefährdet werden. Die Schülerinnen ergatterten € 1.000,- Preisgeld.





Über den dritten Platz in der Hauptkategorie des Mostviertler Schul-Innovationspreises durften sich die Schüler Maximilian Eder, Jakob Fischl, Andreas Ganaus, Paul Kerschner, Jakob Marktl, Manuel Minibauer, Johannes Stöhr und Siegfried Stumpfer der Gruppe "Airnox" freuen. Sie bauten ein Kohlenstoffdioxid-Messgerät, welches auf einer neuen Technologie basiert. Lern- und Konzentrationsfähigkeit sowie das allgemeine Wohlbefinden werden von guter Luftqualität beeinflusst. Das Gerät warnt den Anwender bei einer zu hohen Belastung. Die zweite Generation von "Airnox" soll auch Wohnraumlüfungsgeräte steuern können, um einerseits eine bedarfsorientierte Frischluftzufuhr zu ermöglichen und um andererseits unnötige Energieverluste im Winter zu vermeiden. Die Schüler konnten sich über ein Preisgeld von € 1.000,- freuen.

Weiters wurde die IT-HTL Ybbs mit einem Preis von € 1.000,- für ihre Innovationen ausgezeichnet.

Usercontent, Schulzentrum Ybbs Die Projektleiter der drei erfolgreichen Teamsvlnr: Nicole Auer, Lukas Gratzer, Siegfried Stumpfer





Das Team von "Hextube Information System" war nachmittags zum Finale des Austria Security HUB-Wettbewerbs in der FH St. Pölten geladen. Dieser Bewerb hatte das Thema IT-Security im Fokus. Auch hier konnten die Burschen der IT-HTL Ybbs überzeugen und durften sich über den ersten Platz und ein weiteres Preisgeld in der Höhe von € 1.000,- freuen.