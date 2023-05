IT-HTL Ybbs gewinnt beim Schul-Innovationspreis

Am 28. April 2023 wurde der Mostviertler Schul-Innovationspreis zum 15. Mal verliehen und die Teams der IT-HTL Ybbs konnten dabei gleich mehrfach überzeugen. Nach einem langen und intensiven Wettbewerb mit 38 Teams aus 5 verschiedenen Schulen standen 10 Teams im Finale, die alle mit ihren Projekten beeindruckt haben.

Mit ihrer Lösung zur Qualitätssicherung von Stahlbearbeitungsprozessen holte sich das Team Raphael Kapeller, Jonas Wahringer, Clemens Windisch und Niklas Lirscher mit den Betreuern DI Andreas Brachinger und DI Christian Hammer den 1. Platz und konnte sich über das umfangreiche Preisgeld im Wert von 3.000 € freuen. Durch die Implementierung eines Machine Learning Algorithmus konnte die Effizienzsteigerung durch Automatisierung der Qualitätssicherung erreicht werden.

Aber nicht nur das Gewinnerteam konnte an diesem Abend strahlen, ein weiteres Team der IT-HTL erhielt den 3. Preis. Mit ihrer Arbeit zum Thema 'GOB - GPS over Bluetooth Low Energy' konnten Niclas Gruber, Paul Biber, Jakob Haberl und Samuel Kocher gemeinsam mit dem Projektbetreuer DI Johann Burgstaller in der Gesamtwertung überzeugen und erhielten dafür ein Preisgeld von 1.000 €.

Die IT-HTL war aber nicht nur in der Gesamtwertung erfolgreich, auch in der Sonderwertung 'Umwelt' konnte ein Team der Schule die Jury beeindrucken. Mit ihrer innovativen Flutter-App Wanderful erreichten Marcel Stübler, Philip Sainitzer und Baran Boral mit Betreuer DI Johann Burgstaller den 3. Platz und erhielten dafür ein Preisgeld von 500 €.

Die IT-HTL Ybbs konnte als Schule an diesem Abend ebenfalls überzeugen und wurde als Gewinnerschule mit einem Preisgeld von 1.000 € belohnt.

Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den unterschiedlichen Schulen des Mostviertels zeigten mit ihren Projekten, wie viel Kreativität und innovative Ideen in ihnen stecken. Es ist großartig zu erleben, wie engagiert und motiviert die Schüerinnen und Schüler an ihrer Zukunft arbeiten.

Der Mostviertler Schul-Innovationspreis ist damit eine tolle Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, um ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu zeigen und sich mit anderen zu messen. Auch in Zukunft wird diese Veranstaltung dafür sorgen, dass das Mostviertel als Region für Innovation und Kreativität bekannt bleibt.

