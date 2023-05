Schulpartner Junge Pilger aus dem Yspertal

Weihbischof Anton Leitfried, Prior P. Bernhard, P. Markus, P. Leopold, der Postulanten Matthias sowie die beiden Schuldirektoren Manuela Kummer (Sport-MS) und Mag. Gerhard Hackl (HLUW) mit der Pilgerschar aus dem Yspertal vor der Wallfahrtskirche in Maria Taferl Foto: HLUW Yspertal

W enn die junge Pilgerschar am letzten Freitag im April über den Ostrong zieht, dann ist die Wallfahrtssaison in Maria Taferl eröffnet. Über 500 Kinder und Jugendliche pilgerten mit ihren Lehr*innen am 28. April 2023 von Yspertal nach Maria Taferl.