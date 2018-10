Der Schuleingangsphase für den ersten Jahrgang wird an der Fachschule Sooß besonderes Augenmerk gewidmet. In der ersten Schulwoche werden verschiedene Aktivitäten zur Gruppenzusammenfindung, zum Aufbau von Vertrauen und zum sozialen Miteinander aller Jahrgänge durchgeführt, so Direktorin Rosina Neuhold.

Die ersten Wochen tragen entscheidend zum Klassenklima bei. Neben wichtigen organisatorischen Maßnahmen stand vor allem das Miteinander im Vordergrund.

Einander kennen lernen, Regeln zum Zusammenleben formulieren, Feedback geben üben, im Rahmen einer Schulrally gemeinsam mit dem zweiten Jahrgang das weitläufige Schlossgebäude und die nähere Umgebung kennen lernen, sind nur einige der durchgeführten Aktivitäten.

Johanna am Seil – gut zu wissen, dass die Mitschülerinnen sichern | Usercontent, LFS Sooß

Gemeinsam wurde auch der Outdoortag unter der Leitung von Dipl.-Päd. Johannes Pakosta abgehalten, dieser fand bei herrlichem Wetter im Schlosspark statt. Diese gruppenfördernden Maßnahmen sollen den Zusammenhalt der Klasse nachhaltig fördern.

