Kunst und Kultur als Erlebnis an der HAK/HAS und IT-HTL Ybbs

Um Kunst und Kultur an der HAK/HAS und IT-HTL nicht zu kurz kommen zu lassen, wurde im Rahmen eines Bibliotheksprojekts ein Kreativclub von den Lehrerinnen Helga Geyrecker und Sandra Handlgruber gegründet.

Im Rahmen dieses Projekts organisieren und begleiten die beiden kulturelle Events jeglicher Art für interessierte SchülerInnen des Schulzentrums Ybbs. Auf dem Bibliotheksblog https://bibliothekszybbs.wordpress.com kann man sich über die verschiedenen Veranstaltungen des Kreativclubs jederzeit informieren.

Ende September machte sich der Kreativclub auf nach Wien, um dort in der Karl Marx-Halle Kunst hautnah und ganz und gar zu erleben.

"Der Kuss" Foto: Schulzentrum Ybbs



Die Ausstellung „KLIMT – The Immersive Experience“ präsentiert die weltberühmten Kunstwerke von Gustav Klimt in einem Multimedia-Spektakel, das seine Besucher in den Bann zieht. Klimts Gemälde werden durch aufwändige Lichtinstallationen und Projektionen vergrößert und an den Wänden der Präsentationshalle zum Leben erweckt.

Diese multimediale Reise – auch eine Virtual Reality Tour durch die Gemälde wurde angeboten – bietet auf moderne Weise eine Möglichkeit, in die Welt von Gustav Klimt einzutauchen und so auch seinen 160. Geburtstag zu feiern.

Nur 1 Woche später war der Kreativclub on tour beim Poetry Slam in der Tischlerei Melk.

Die bewegenden Auftritte und die beeindruckenden Texte ließen beim Kreativclub die Idee aufkommen, einmal selber eine Schreibwerkstatt zu veranstalten. Stay tuned ….

Ein Tipp für poetry Slam Fans: https://slam.22.at

Die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften finden Anfang November 2022 in Wien statt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.