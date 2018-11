Der Sooßer Advent findet in einem einzigartigen Rahmen im Schloss und im Meierhof statt. Einzigartig ist das Angebot, denn beim Sooßer Advent ist dieses vielseitig und ideenreich. Sowohl beim Genuss ist der Sooßer Advent über alle Grenzen bekannt, als auch bei vielen kreativen Geschenkideen, die von unseren Ausstellern liebevoll an ihren Ständen angeboten werden. Die Besucherinnen und Besucher werden mit exquisiten Köstlichkeiten, wie dem besten Punsch vom Elternverein, regionalen Schmankerln und feinsten Mehlspeisen von unseren Schülern verwöhnt. Kreatives Kunsthandwerk, Lebkuchenhäuser, Kränze und Gestecke warten darauf, ihr Heim in der Vorweihnachtszeit zu schmücken.

„Der Weihnachtsgeschenkeeinkaufsonntagstraum“ von Marian Ziel wird von der Sooßer Schulspielgruppe dargebracht. Im Meierhof - 10.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr - erwartet unsere Besucherinnen und Besucher diese Theateraufführung mit musikalischer Umrahmung durch die Sooßer Singstars. Im Schloss und im Schlosshof bieten Schülerinnen und Vermarkter aus der Region kulinarische Köstlichkeiten an. Im Meierhof gibt es auch eine Buchausstellung, welche mit kompetenter Beratung zum Schmökern und zum Kauf einlädt.

Lernfeld Brauchtum „Sooßer Advent“

"Es ist ein alljährlicher Fixtermin, welcher mit viel Planung verbunden ist"

"In diesem Lernfeld soll unseren Schülerinnen bewusst werden, wie man produziert, verkauft und Gelerntes in die Praxis umsetzen kann", erklärt Direktorin Rosina Neuhold. Die Nachfrage von den angebotenen Dingen ist zwar sehr groß, jedoch wird der Adventmarkt nicht größer. Es geht hier nicht um die Größe, sondern um den Lerneffekt. Unsere Schule hat mehrere Veranstaltungen, wo Lehrer und Schüler gefordert sind, deshalb ist die Auslastung von dem Adventmarkt genau richtig. "Es ist ein alljährlicher Fixtermin, welcher mit viel Planung verbunden ist", so die verantwortlichen Lehrkräfte Renate Biber und Hermine Pritz. Die Einnahmen werden für schulische Zwecke verwendet.

Bastelwerkstatt für unsere kleinen Gäste Unter der Anleitung angehender Kinderbetreuerinnen wird ein abwechslungsreiches Programm für Kinder geboten. Es gibt eine duftende Bastelwerkstatt mit Lebkuchen backen und verzieren, ebenso steht der Besuch des Nikolos am Programm. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsabschlüsse informieren. Mehr über unsere Fachschule kann man nach Voranmeldung am 12. Dezember 2018 beim Schnuppertag erfahren.

Genießen Sie den ersten Adventsamstag am 1. Dezember in der Fachschule Sooß!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

- Artikel von wiederm