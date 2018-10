Messeauftritt der HAK, HAS und IT-HTL Ybbs .

Im September und Oktober präsentierten SchülerInnen das Schulzentrum mit den drei Schulformen Handelsakademie (HAK), Praxishandelsschule (HAS) und IT-HTL bei der großen Berufsinformationsmesse Zukunft l Arbeit l Leben der Arbeiterkammer NÖ in St. Pölten und bei der Schule und Beruf Messe in Wieselburg.