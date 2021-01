Viele innovative und kreative Geschäftsideen, kompetent und umfassend verfasste Businesspläne und zahlreiche Erfolge bei Wettbewerben wie zB next generation oder dem RIZ Genius Jugendpreis zeigen, mit wie viel Engagement und Unternehmergeist die Schülerinnen und Schüler in der HAK Ybbs bisher an ihren Produktideen und Businessplänen arbeiteten und damit überzeugten.

Entrepreneurship ist eine der Schüsselqualifikationen im 21. Jahrhundert. Deshalb bietet dieser neue Ausbildungsschwerpunkt „Entrepreneurship und Management“ viele Möglichkeiten an, die eigene Kreativität sowie Problemlösungskompetenz zu stärken und so fit für die zukünftigen beruflichen Tätigkeiten und Herausforderungen zu sein - ob als UnternehmerIn oder als Angestellte(r).

Nachfolgend ein Überblick über die Wissensgebiete und Kompetenzen, die im Ausbildungs-schwerpunkt „Entrepreneurship und Management“ angeboten werden.

Besonders Wert wird gelegt auf:

die Entwicklung eigener Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit (Sustainability) und der Stärkung der sozialen Kompetenz das Erlernen und Anwenden von wirtschaftlichem Know-How speziell in den Bereichen:

Allgemeine Grundlagen des unternehmerischen Handelns (zB Rolle und Image des Entrepreneurs)

wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Umfeld

Vorgründungsphase - Gründungsphase - Wachstumsphase - Konsolidierungsphase

Unternehmenszyklus (St. Galler Managementmodell, alternative Formen der Unternehmensgründung)

das handlungsorientierte Training kommunikativer Fähigkeiten und unternehmerischer Haltungen durch zB Kreativitätstechniken, Verkaufstechniken, Präsentations- und Argumentationstraining, Networking, Entscheidungstechniken, Projektmanagement, Planungstechniken, Konfliktmanagement, Social Networking, vernetztes Denken, betriebswirtschaftliche Simulationen - Unternehmensplanspiel, Coaching, Karriereplanung.

„Erfolgreich in zukunftsweisenden Branchen zu sein, die Wirtschaft zu verstehen und mit eigenen Ideen und Haltungen mitzugestalten“ – ein klares Ziel des neuen Ausbildungsschwerpunkts „Entrepreneurship und Management“ in der Handelsakademie Ybbs. Die Wirtschaft darf sich auf jugendlichen Unternehmergeist freuen!