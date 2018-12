Die Aufgabenstellung „Jugendliche befragen 100 Jahre Republik Österreich“ wurde von SchülerInnen des Schulzentrums Ybbs an Hand der Thematik „Zwischen Raum und Zeit. Haben Orte Erinnerungen und was hat das mit uns zu tun?“ behandelt.

Ausgehend vom Museum Erlauf Erinnert und der KZ-Gedenkstätte Melk beschäftigten sich die SchülerInnen mit regionalen historischen Quellen zur Zeit des Nationalsozialismus sowie zur Erinnerungskultur an die Verbrechen in Erlauf und Melk. In einem weiteren Schritt nahmen sie Gedanken/Assoziationen zu Geschichte wie Gegenwart dieser Orte auf und verarbeiteten diese zu persönlichen digitalen „Gedankenclips“, welche sie zu Projektende im Haus der Geschichte in Wien als eines von 30 ausgewählten Projekten aus ganz Österreich präsentieren durften.

Gut gelungen ist die Vermittlung der Erkenntnis, dass weder die gesellschaftlichen Auswirkungen noch die Verbrechen des NS-Staats auf Orte wie Mauthausen beschränkt waren, sondern dass die Geschichten von Ausgrenzung, Vertreibung, Zwangsarbeit und sogar KZ-Geschichte an sehr vielen Orten in Österreich erzählt werden können.

Links:

Videoclip der Schüler*innen



- Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at