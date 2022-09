Schüler der HAK Ybbs als Problemlöser der Zukunft

Gemäß dem Motto „Probleme lösen – vernetzen – durchstarten“ entwickelten die Schüler*innen der 3AK und 3BK der HAK Ybbs kreative Geschäftsideen von 13. – 16. September 2022 im Rahmen der Youth Entrepreneurship Week (YEW) in der FH St. Pölten.

Lösungsorientierte Ansätze für die Zukunft in Form von digitalen Ideen oder Möglichkeiten, etwas zu den SDGs (Sustainable Development Goals) beizutragen, zeigten den Jugendlichen, welches kreative Potential in ihnen steckt und wie Innovationen entstehen.

Großartig dabei unterstützt wurden die Schüler*innen von den beiden Trainern der YEW Alexander Spitzer und Gabriel Bremer, Mentor*innen aus der Praxis, Partner*innen aus der Startup Community und der FH St. Pölten (Host der Veranstaltung).

Eine externe Fachjury bewertete die Elevator Pitches der Geschäftsideen und ermittelte die Siegerprojekte.

Die Youth Entrepreneurship Week ist eine Kooperation des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Wirtschaftskammer Österreich sowie Austrian Startups und IFTE – Entrepreneurship4Youth.

Weitere Informationen zu den innovativen und zukunftsorientierten Ausbildungsmöglichkeiten in der HAK Ybbs unter www.sz-ybbs.ac.at oder an unseren INFO-Tagen am 11.11.2022 und am 13.01.2023.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.