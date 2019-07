Informativ, arbeitsintensiv, heiß und vor allem kommunikativ war dieser Kurs für die TeilnehmerInnen aus ganz Niederösterreich.

Der LV3 Vors. Robert Kugler konnte ranghohe Funktionäre der GÖD für diesen Schulungskurs gewinnen. GÖD Vors.-Stv. Monika Gabriel brachte in erfrischender Art und Weise die tägliche Gewerkschaftsarbeit dar.

GÖD Bereichsleiter Dienstrecht Mag.Dr. Eckehard Quin referierte in humorvoller Art über eine ausgesprochene trockene Materie - Dienst- und Besoldungsrecht.

Die Vors.-Stv. der LV3Brigitte Diettrich machte ihren Ruf als beste Organisatorin ever wieder einmal mehr als Ehre und das Team des Hotels Wachauerhof betreute die TeilnehmerInnen in sehr aufmerksamer und zuvorkommender Weise.



Nicht nur das Ambiente - Hotel Wachauerhof und Stift Melk - sondern auch der Einsatz aller Kursteilnehmer machten diese Schulungstage zu einem vollen Erfolg!

- Artikel von rkugler