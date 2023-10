Schulzentrum Ybbs: 2. Platz beim Staatsinnovationspreis

Vor einigen Monaten hat sich das Schulzentrum Ybbs für den Staatspreis Innovative Schulen beworben. Mit einer umfangreichen schriftlichen Bewerbung schafften es die HAK/HAS und IT-HTL, sich vorerst unter den 10 innovativsten Schulen Österreichs zu platzieren.

Im nächsten Schritt führte eine Fachjury aus Bildungsexperten ausführliche Onlineinterviews mit der Schulleitung, einem Lehrerteam, mit SchülerInnen, Eltern und außerschulischen Personen. Weiters präsentierte die Schulgemeinschaft den Schulentwicklungsprozess und die innovativen Unterrichtskonzepte INDY und COOL in einem 10-minütigem Vorstellungsvideo.

Am Montag, 18.09.2023, fand im Rahmen des Innovationsdialoges in der Aula der Wissenschaften in Wien die feierliche Preisverleihung statt. Das Schulzentrum Ybbs erreichte österreichweit einen hervorragenden 2. Platz und ist zugleich innovativste Schule in NÖ.

Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die herausragende Bedeutung des Schulzentrums für die Stadt Ybbs und die gesamte Region.

Der geplante Neubau eines Schulgebäudes ist eine elementare Investition in die Bildung von morgen, um diese innovativen, zukunftsweisenden Unterrichtskonzepte auch künftigen Generationen in Top-Qualität in Ybbs anbieten zu können.