Schulzentrum Ybbs: Gemeinsam für die Umwelt

Schon 2019 gab es eine erste Pflanz-Aktion im Rahmen von SZ-Funkt, bei der Schülerinnen und Schüler Bäume in den Wäldern von Ybbs einsetzten, um der Umwelt so etwas Gutes zu tun. Dies wurde nun wiederholt.

Zur Finanzierung der Bäume wurden am Faschingsdienstag Krapfen an die ganze Schulgemeinschaft verkauft. Diese wurden von der Rosenfellner Mühle und der NÖN, im Rahmen ihrer Krapfenaktion, gespendet. Es wurden ganze 250 Krapfen verkauft, die der Umweltaktion den Weg ebnen sollten. Kooperiert wurde außerdem mit der Stadtgemeinde Ybbs, um Nadelbäume und einen geeigneten Ort für diese zu organisieren.

Am 31. März war es dann so weit. Insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen gingen gemeinsam mit ihrem Projektbetreuer Prof. Nikolaus Hofer auf die Marienhöhe in Ybbs, um dort die rund 600 Setzlinge zu pflanzen. Mit tollem Teamwork wurden alle Bäume erfolgreich eingegraben. Selbst die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner und Frau Direktorin Gerlinde Weinstabl statteten der Truppe einen Besuch ab: „Gratuliere zu einem nachhaltigen Projekt!“ - Bürgermeisterin Ulrike Schachner

„Es ist wirklich schön zu sehen, wenn sich die Jugend engagiert und so etwas Nachhaltiges macht!“ - Direktorin Gerlinde Weinstabl

Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten und Helfenden sowie der NÖN und der Rosenfellner Mühle, die diese Aktion möglich gemacht haben. (SZ-Funkt)

Werde auch ein Schulpartner!

Dieser Artikel wurde verfasst von einem NÖN-Schulpartner. Sollen auch Beiträge eurer Schule auf NÖN.at veröffentlicht werden? Meldet euch hier an und schickt uns eure Texte und Fotos!