169 Einreichungen zum Teacher Award sind bei der Industriellenvereinigung eingegangen. Das Konzept der Modellschule für Individualisierung und Potenzialentfaltung überzeugte die hochkarätige Jury aus WirtschaftsexpertInnen.

Am 21. Oktober fand die feierliche Preisverleihung im Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien statt.

Stolz durfte Schulleiter Rainer Graf, der mit seinen 6 SchülervertreterInnen angereist war, aus den Händen von Frau BM Iris Rauskala und Axel Kühner (IV/Ausschussvorsitzender Bildung & Gesellschaft) die Urkunde über den 2. Platz und von Rafael Gattringer (f. Sponsor Infineon Technologies AG) einen Scheck über 1.500 € entgegen nehmen.

Diese hohe Auszeichnung der Wirtschaft bedeutet für das gesamte PädagogInnenteam eine Anerkennung ihrer Arbeit der praxisnahen Bildung und die wichtige Bedeutung von fachlichen und sozialen Fähigkeiten wie Eigenverantwortung und Selbstorganisation der AbsolventInnen für die Unternehmen.

Wenn sie an dieser zukunftsorientierten Bildung am Schulzentrum Ybbs interessiert sind, besuchen sie uns an den Infotagen am 22. und 23. November oder informieren sie sich auf der Webseite www.sz-ybbs.ac.at