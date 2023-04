Schulzentrum Ybbs: Klima-Aktivismus mal anders

Am 13. April 2023 fand die Uraufführung von "SUPERZERO, BABY" in der Kammeroper in Wien statt. Was diese Opern-Performance so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie von Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 Jahren unter der Leitung der österreichisch-kurdischen Künstlerin Scharmien Zandi vollkommen selbstständig entwickelt wurde.

Die Produktion von "SUPERZERO, BABY" ist das Ergebnis von sechs Monaten intensiver Vorbereitung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das Motto des Projekts war es nämlich, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ein Statement zu Wert und Wertigkeit abzugeben, ihre künstlerischen Fähigkeiten im Bereich Musiktheater zu entfalten und so ihre Stimmen zu Gehör zu bringen. Die Künstlerinnen und Künstler legten ihren Fokus dabei inhaltlich auf den Umgang mit der Klimaveränderung.

Eine der Hauptdarstellerinnen der Opern-Performance ist Victoria Ebner, eine Schülerin der 4AK aus dem Schulzentrum Ybbs, die die Rolle der Vation (konstruktiver Neid) verkörpert. Besonders bemerkenswert ist, dass Victoria einen Liedtext für die Produktion selbst verfasst hat. Sie ist Mitglied der Schulband, hat bereits Bühnenerfahrung bei Theaterproduktionen im Schulzentrum Ybbs gesammelt und träumt davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Vici ist stolz darauf, Teil von "SUPERZERO, BABY" zu sein und ihre Leidenschaft für die Bühne auszuleben.

Die Uraufführung von "SUPERZERO, BABY" war ein voller Erfolg und wurde von einer großen Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem Schulzentrum Ybbs im Rahmen des Kreativclubs besucht, darunter 25 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrkräfte und Frau Direktorin Gerlinde Weinstabl. Im Anschluss an die Aufführung wurden die Besucher zur Premierenfeier eingeladen. Alle Beteiligten waren stolz auf die Leistungen der jungen Künstlerinnen und Künstler und freuten sich über den gelungenen Abend, der eine außergewöhnliche Auseinandersetzung mit dem Thema Klima-Aktivismus auf die Bühne brachte.

