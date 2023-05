Schulzentrum Ybbs: Nominiert für den Staatspreis

Wir freuen uns, dass wir nun zu den besten zehn nominierten Schulen für den Staatspreis gehören. Diese angesehene Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) verliehen. Der Preis ist mit 100 000,00 Euro dotiert und wird seit dem Schuljahr 2020 alle zwei Jahre vergeben.

Der Staatspreis Innovative Schulen richtet sich an öffentliche und private Schulen aller Schultypen in Österreich. Sein Hauptziel besteht darin, die Schulentwicklung zu fördern und innovative Zukunftskonzepte anzuerkennen. Die Auszeichnung wird Schulen verliehen, die die Qualitätsdimensionen des BMBWF erfolgreich umsetzen und innovative Entwicklungen vorantreiben.

Die Verleihung des Staatspreises hat darüber hinaus die Aufgabe, die Leistungen des österreichischen Bildungswesens einer breiten Öffentlichkeit sichtbar zu machen und die herausragende Qualität des Lehrens und Lernens an den Schulen des Landes zu präsentieren. Sie stellt eine Anerkennung für exzellente pädagogische Arbeit und innovative Ansätze dar.

Am 1. Juni wird das Schulzentrum Ybbs die einzigartige Möglichkeit haben, per Zoom-Konferenz eine Präsentation zu halten und sich den Fragen der Jury zu stellen. An diesem Tag werden das Schulleitungsteam, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern und externe Schulpartner die innovativen Projekte und Ansätze des Schulzentrums Ybbs vorstellen und der Jury einen authentischen Einblick in unseren Schulalltag gewähren.

Wir werden uns gründlich auf das Audit vorbereiten und unser Bestes geben, um den Preis zu gewinnen. Diese Nominierung ist für uns ein großer Ansporn, die Qualität unserer Innovationen weiter zu verbessern und neue zu entwickeln. Wir sind stolz darauf, Teil dieser renommierten Auszeichnung zu sein und werden alles daransetzen, unsere besten Ideen und Initiativen zu präsentieren.

Wir bedanken uns herzlich beim BMBWF und der ISB für die Möglichkeit, am Staatspreis Innovative Schulen teilzunehmen und freuen uns auf unsere Präsentation und das anstehende Hearing.

Weitere Informationen zum Staatspreis Innovative Schulen unter:

www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Presse/20230512.html

