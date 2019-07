4 Absolventen des Schulzentrums, alle erfolgreich in ihrem eigenen Startup Deckweiss, organisierten für die SchülerInnen ihrer ehemaligen Schule diesen Vormittag.



Die SpeakerInnen erzählten in folgender Reihenfolge was für sie Erfolg bedeutet und was wichtig auf dem Weg zum persönlichen Erfolg ist.

• Jürgen Antonitsch, ehemaliger CTO bei ZKW, Unternehmer

• DI Julia Taubinger, Unternehmerin Nussland

• Günther Sterlike, Immobilienentwickler ÖBB

• DI Klaus Lehner, Geschäftsführer Catalyst

• DI Ilse Maier, Winzerin Geyerhof

• MMag. Rainer Graf, Schulleiter Schulzentrum

• Mag. Johann Wurzer, Pfarrer

Dieser Vormittag sollte anregen über seine eigene Erfolgsdefinition nachzudenken und die SchülerInnen motivieren im neuen Schuljahr das Spezial INDY Angebot der Fa. Deckweiss zu nutzen.

Hierbei geht es vor allem um Stressbewältigung, Lernmotivation, Zeitmanagement und Selbstzweifel zu beseitigen.

Danke an die Organisatoren für den großartigen Vormittag.

Weitere Informationen der Modellschule für Individualisierung (INDY) und Potenzialentfaltung unter www.sz-ybbs.ac.at

- Artikel von hak@sz-ybbs.ac.at