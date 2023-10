Gütesiegel in Gold für Pöggstaller Schule

Kürzlich wurde die Mittelschule Pöggstall im Rahmen der Schulsport-Trophy des Sportlandes Niederösterreich mit dem Schulsportgütesiegel in Gold ausgezeichnet. Im großen Landhaus-Sitzungssaal wurden zahlreiche Schulen in sieben Kategorien für ihr sportliches Engagement geehrt.

Schulleiter Markus Schauer freut sich: ,,Wir sind stolz, diese Auszeichnung erneut erhalten zu haben.“ Von den Schulen wird hier zur Erreichung dieses Schulsportgütesiegels einiges verlangt. So zum Beispiel viele Sportstunden an der Schule – viele bewegungsfreundliche Akzente am Schulstandort – großes Zusatzangebot an Sport (wie Handball, Tischtennis, Fußball, Sport-outdoor, Klettern, Schwimmen) sowie Teilnahme an Schulsportbewerben.