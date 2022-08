Gasthaus als Klassenraum

Werbung

Ab 5. September wird im Bezirk Melk wieder die Schulbank gedrückt. Für manche Schulen bringt das neue Schuljahr auch Veränderungen mit sich.

Die Volksschule Raxendorf erwartet allen voran der Umzug in das ehemalige Gasthaus Karl, welches während der Umbauten des Schulstandortes als Provisorium dient. Für den Schulstart seien bereits alle Vorbereitungen getroffen. „Dies ist vor allem den fleißigen Helferinnen und Helfern der Gemeinde zu verdanken“, freut sich Schulleiterin Birgit Grossinger. Zwei Jahre lang sollen die Schülerinnen und Schüler einstweilen im Provisorium unterrichtet werden, bis man voraussichtlich 2024/25 in die neue Schule einziehen kann.

Bürgermeisterin Ulrike Schachner (2. v. l.) und Landesschulrat Johannes Heuras (1. v. r.) gratulierten dem neuen Abteilungsleiter Andreas Brachinger (1. v. l.) und Direktorin Gerlinde Weinstabl (2. v. r.). Foto: Archiv/Glück

Für Grossinger gibt es neben dem Schulstandortwechsel in Raxendorf eine weitere Veränderung. Fortan wird sie ebenso die Schulleitung der Volksschule Weiten übernehmen. Der neuen Aufgabe steht sie optimistisch gegenüber: „Ich bin sehr nett aufgenommen worden und fühle mich wohl.“ Die Volksschule Weiten verzeichnete während der Lockdowns einige Schulabmeldungen − darin sieht Grossinger eine Herausforderung, wenngleich auch eine Chance: „Ich möchte mit den Eltern Kontakt aufnehmen, die Gemeinschaft steht im Vordergrund.“

Ybbs: Direktornachfolge soll geklärt werden

Auch das Schulzentrum Ybbs erwartet viel Neues. Nach dem abrupten Wechsel des vorherigen Direktors Christoph Maurer in die Bildungsdirektion stellte sich im Schulzentrum Ybbs die Frage nach einer möglichen Nachfolge. Bis zu den Sommerferien übernahmen Andreas Brachinger (HTL) und Gerlinde Weinstabl (HAK) kurzerhand die Leitung. Aus der Hoffnung von Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ), dass aus dem interimistischen Team auch die tatsächliche Schulleitung hervorgeht, wurde nun Gewissheit: „Die Stadtgemeinde wird Gerlinde Weinstabl als Leiterin des Schulzentrums und Andreas Brachinger für die Funktion als Abteilungsvorstand vorschlagen“, erzählt die Stadtchefin. Als Schulerhalter darf die Stadt Ybbs die Schulleitung vorschlagen, die folglich vom Landesschulrat abgesegnet wird. Auch in Sachen Sanierung des Schulzentrums habe man Fortschritte gemacht. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll ein Gremium „Schulzentrum“ mit Vertretern unterschiedlicher Fraktionen, Vertretern der Schule und dem Elternverein gebildet werden.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.