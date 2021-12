Schüler im Bezirk Melk warten auf Laptops

Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive sollten Schüler der ersten oder zweiten Schulstufe einer Neuen Mittelschule oder eines Gymnasiums mit Laptops ausgestattet werden. Spätestens bis Ende Oktober sollten laut Plänen des Bildungsministeriums alle Schüler ihre Laptops haben. Knapp einen Monat nach dem spätesten Auslieferungstermin fehlen diese für die rund 1.400 Schüler im Bezirk Melk aber nach wie vor. Einzig die bestellten 189 iPads sind laut Bildungsdirektion schon ausgeliefert. Der Rest soll bis zum Ende des Semesters geliefert werden.

Ein Umstand, der einen Loosdorfer, dessen Kind in eine Mittelschule im Bezirk Melk geht, in Rage bringt: „Der Gebührenanteil wurde bereits Ende September einbezahlt. Seither haben wir weder Laptop noch Informationen über die Auslieferung erhalten. Würde ein privates Unternehmen wie das Ministerium arbeiten, würde es Beschwerden hageln.“

Bei der Bildungsdirektion versucht Susanne Schiller zu beschwichtigen: „Es wurde immer kommuniziert, dass die Lieferung im Laufe des Semesters kommt und nicht sofort ab der Einzahlung von 25 Prozent des Endpreises. Es gibt bei der Auslieferung keine Verzögerung.“

Der Vater will der Bildungsdirektion aber keinen Glauben schenken und erinnert daran, dass die Laptops ja auch noch eingerichtet werden müssen. „Die Lehrer sind jetzt bereits alle überlastet. Zudem könnten die Laptops bereits jetzt im abermaligen Lockdown sinnvoll genutzt werden“, klagt der Betroffene.

Betreffend der Einrichtung der Laptops betont die Bildungsdirektion, dass seitens des Landes NÖ die Anzahl der IT-Kustoden im APS-Bereich im Sinne des NÖ-Weges der Digitalisierung aufgestockt wurde, um sowohl technisch als auch pädagogisch bestmöglich unterstützen zu können. „Daneben werden die Schüler in den Schulen direkt von den Pädagogen im Umgang mit den Geräten vertraut gemacht“, erläutert Schiller.

Am Montag kam dann zumindest in Loosdorf eine gute Nachricht: Die Laptops für die betroffenen Schüler sollen in den kommenden Tagen ausgeliefert werden.