Melker Opposition kritisiert „Verhörmethoden“ der ÖVP

Knapp 15 Millionen Euro soll der Schulumbau der Marktgemeinde Loosdorf kosten. Da ein Teil des Projektes auch die Allgemeine Sonderschule (ASO) sowie die Musikschule Schallaburg betrifft, müssen sich auch die Nachbargemeinden Melk, Schollach und Dunkelsteinerwald prozentuell beteiligen. Über das Wie gibt es im Hintergrund allerdings heftige Diskussionen, zuletzt in der Bürgermeisterrunde sowie im zuständigen Schulausschuss. Den Teilnehmern fehlte die Frage der Finanzierung, zudem gab es Kritik an dem geplanten Bau der Turnhalle. Für Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku kein Beinbruch, er erinnert aber daran, dass die Größe nicht seine Idee, sondern Vorgabe des Ministeriums sei. Gegenüber der NÖN kündigte Vasku bereits vor wenigen Wochen an, in die jeweiligen Gemeinderatssitzungen zu gehen, und das Projekt vorzustellen.

Das tat Vasku auch in der vergangenen Woche in Melk, die Vorstellung glich dabei aber weniger einer Vorstellung als einem Verhör – was wiederum zu heftiger Kritik der Oppositionsparteien an der Melker ÖVP führte.

Aber der Reihe nach: Im Worst-Case-Szenario müsste sich die Stadtgemeinde Melk mit maximal einer Million Euro am Loosdorfer Schulzentrumsumbau beteiligen. Nach der Vorstellung von Vasku folgte ein wahrer Fragenreigen mehrerer ÖVP-Gemeinderäte zu Schulküche, Schülerzahl, Finanzierung und der Größe der neuen Dreifach-Turnhalle. „Für mich wird das eher ein Veranstaltungszentrum als eine Schule“, hielt sich ÖVP-Stadtrat Peter Rath nicht mit Kritik zurück. Verteidigungsposition statt ProjektvorstellungGrünen-Gemeinderat Walter Schneck war die Verhörstunde des Nachbarbürgermeisters dann zu viel: „Mein Eindruck ist, dass das Projekt hier nicht mit Wohlwollen aufgenommen wird und die beiden Herren aus Loosdorf in einer Verteidigungsposition gefangen sind. Es ist eher eine Kampfsituation als eine Diskussion. Ich finde das Projekt wohlüberlegt.“ Angesichts der geladenen Stimmung folgte prompt der Konter von ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann: „Du bist heute der Gutmensch hier. Ich sehe massive Widersprüche, hier geht es um sehr viel Kohle.“ ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl erklärte, dass im Projekt noch „tausende Fragen“ offen seien, ihm es um „Transparenz“ gehe. Die Verhörmethoden gingen auch für SPÖ-Klubsprecher Leopold Emminger zu weit und er äußerte Unverständnis. „Es geht um unsere Kinder, umso mehr Fläche, umso besser.“ Mit Kritik an der ÖVP hält sich auch FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner nicht zurück: „Ein Kasperltheater sondergleichen seitens der ÖVP. Bei einer Vorplanung für die Schule wegen jedes Detail zu diskutieren, aber dafür eine WC-Anlage um 350.000 Euro bauen“, ärgert sich Kuntner.

Tja und dann war am Ende ein gut gemeinter Tipp, der als Retourkutsche gewertet werden muss und der jetzt die Architektenkammer beschäftigt. Kaufmann erinnerte Vasku daran, dass die Vergabe des Planungsentwurfes an den Architekten ohne Ausschreibung stattfand. Kaufmann sieht dabei Parallelen zur Causa „Mole Melk“. Dort deckte die NÖN Mängel bei der Vergabe auf, womit das Projekt mittlerweile eine monatelange Verzögerung erfährt.

Doch gestaltet sich der Fall ähnlich? Hätte Loosdorf die Planung ausschreiben müssen? Aufträge bis 100.000 Euro dürfen bis Ende des Jahres weiterhin ohne Ausschreibung vergeben werden. Für eine konkrete Aussage, ob den Vorgaben entsprochen wurden, benötige die Kammer der Ziviltechniker, Architekten und Ingenieure allerdings detaillierte Informationen bezüglich der Auftragsvergabe. „Es ist jedenfalls zwingend notwendig, dass die Marktgemeinde Loosdorf bei der Vergabe des Auftrags die relevanten Bestimmungen und Schwellenwerte sorgfältig berücksichtigt“, heißt es seitens der Kammer auf NÖN-Anfrage.

Keine Sorge, dass rechtlich bei der Ausschreibung ein Fehler passiert sein könnte, äußert Thomas Vascu. Er verweist gegenüber der NÖN auf einen auf Vergaberecht spezialisierten Anwalt, der die Gemeinde berät. „Wir haben alles besprochen, er teilt uns mit, ob es funktioniert oder nicht“, meint Vasku.