Grünes Licht für Standort von Ybbser Schulzentrum

Die Details über den Neubau des Schulzentrums waren bereits vor der gestrigen Gemeinderatssitzung durchgesickert (NÖN-Exklusivbericht): Nach jahrelanger Diskussion über die Modernisierung des Ybbser Schulzentrums vewarf man in den vergangenen Monaten den Plan eines Umbaus am aktuellen Standort und entschied sich für die Errichtung „auf der grünen Wiese“. Die Wahl fiel dabei auf ein gemeindeeigenes Grundstück direkt hinter dem Freizeitzentrum, auf dem sich aktuell ein Trainingsplatz des ASK Ybbs sowie Trainingsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schülern befindet. Der ASK drückte bereits im Vorfeld sein Missfallen aus – ohne Erfolg.

Gut 30 Lehrerinnen und Lehrer, die beiden Ex-Direktoren Rainer Graf und Christoph Maurer sowie die aktuelle Direktorin Gerlinde Weinstabl, Elternvertreterin Nina Ofner sowie eine Handvoll ASK-Unterstützer sowie Anrainerinnen und Anrainer versammelten sich am gestrigen Donnerstagabend im Ybbser Rathaus, um der Abstimmung beizuwohnen. Die erwartete Diskussion blieb aber aus: Im Eilzugstempo peitschte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner den Punkt durch. Das Ergebnis? Der unabhängige Gemeinderat Gerhard Steindl, der auf einem FPÖ-Mandat sitzt, enthielt sich der Stimme. ASK-Vorstandsmitglied und SPÖ-Gemeinderat Philipp Ehn stimmte dagegen: „Ich bin nicht gegen das Schulzentrum, ich kann aber nicht der Zerstörung eines Fußballplatzes und eines Sportzentrums zustimmen.“

Ist also der erste Schritt, wie von Schachner jüngst gegenüber der NÖN angekündigt, erfolgt? Jein! Denn der Gemeinderat beschloss, schlicht auf „einstimmiger Empfehlung des Gremiums Schulzentrum“ den Standort hinter dem Freizeitzentrum zu priorisieren. Alle weiteren rechtlichen und planerischen Schritte, wie etwa ein Architektenwettbewerb, der bereits seit Jahren im Budget vorgesehen ist, sollen erst folgen. Die Euphorie muss also noch etwas gebremst werden, denn bereits im Dezember 2017 war der Ybbser Gemeinderat bereits einmal so weit wie heute. Damals wurden die Weichen für den Architektenwettbewerb unter Schachners Vorgänger Alois Schroll gestellt, ein halbes Jahr später sogar die ersten Vermessungsarbeiten in Auftrag gegeben. Damals ging es aber auch um eine Modernisierung um rund 13 Millionen Euro, heute um einen Neubau um zumindest 35 Millionen Euro.

Dass man eigentlich nichts Neues beschlossen hat, gibt auch ÖVP-Stadtparteichef Gert Kratzer zu: „Ja, wenn man nur den Beschlusstext liest, stimme ich zu, dass man nichts Neues beschlossen hat. Aber es geht im Hintergrund darum, dass man den Standort fixiert. Aktuell wissen wir ja nicht einmal, wie wir das Projekt finanzieren. Der erste Nagel ist aber einmal eingehauen. Ich bin nicht verantwortlich für den Wortlaut des Antrags der Bürgermeisterin. Mir ist aber wichtig, dass hier rasch etwas in Richtung Neubau des Schulzentrums passiert.“ Wenig erfreut zeigt sich Kratzer aber auch über die „Durchpeitschung“ des Punktes. „Bei so vielen Besucherinnen und Besuchern wäre es gut gewesen, zu erklären, warum wir diesen Schritt setzen. Die Bürgermeisterin war so schnell, dass wir, als ich mich zur Wortmeldung melden wollte, bereits beim Beschluss waren“, wundert sich Kratzer.

Mit dem Beschluss hofft Stadtchefin Schachner jetzt auf Finanzierungszusagen für das Projekt: „Ohne Architektenwettbewerb brauchen wir über nichts reden.“ Parallel läuft auch noch der Antrag auf Übernahme der Privatschule als Bundesschule. Die Entscheidung seitens des Bildungsministeriums ist hier aber noch offen.