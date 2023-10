Schulzentrum Ybbs: Klares „Ja“ zu einem Neubau

Während es von zahlreichen Seiten Kritik an der Standortwahl des neuen Schulzentrums hagelt (siehe Artikel rechts), gibt es mit den Lehrerinnen und Lehrern am Schulzentrum selbst auch einen beträchtlichen Part an Personen, die sich über die Modernisierung freuen. „Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen kann ich die Entscheidung für den Neubau nur befürworten. Alle drei Schulformen unter einem Dach zu haben lässt uns die Qualität der modernen Unterrichtskonzepte erhöhen“, betont Schulleiterin Gerlinde Weinstabl.

An die Schule selbst werden heute ganz andere Anforderungen gestellt als noch vor vielen Jahren. So ist die Schule heute nicht mehr nur Lehr- und Lernort sondern auch Lebensraum mit ganzheitlicher Bildung – mit der Folge, dass an moderne Schulgebäude ganz andere Anforderungen gestellt werden. „Kennt man aus der eigenen Schulzeit die Bauweise mit Mittelgang und Klassen links und rechts, so weiß man heute, dass sich moderne Unterrichtskonzepte so nicht realisieren lassen“, erläutert die Direktorin.

Gerade die modernen Schulkonzepte wie das am Schulzentrum Ybbs durchgeführte INDY- und COOL-Konzept tragen dem Rechnung. „Für die volle Entfaltung brauchen wir den sogenannten dritten Pädagogen: den Raum“, sagt Weinstabl. Für sie besteht durch den Neubau die Möglichkeit, dass damit alle Anforderungen umgesetzt werden können – Anforderungen, die am alten Standort schwer möglich sind, auch weil die Grundstücke zu klein und zu schmal sind, die Bauhöhe begrenzt ist. „Warum soll die zweit- oder drittbeste Variante gewählt werden, wenn es eine Variante für einen Schulbau gibt, der für die nächsten Jahrzehnte gedacht ist?“, fragt Weinstabl.

„Wünsche mir, dass Schule unterstützt wird“

In Richtung der Gegenstimmen und Kritiker richtet die Schuldirektorin aus, dass es für Weiterentwicklung stets Veränderung und Innovation braucht: „Gerade unseren Jugendlichen sollten wir die Chance geben, mit innovativen Konzepten und einem modernen Schulbau die beste Ausbildung zu absolvieren.“ Auch ist Weinstabl wichtig zu betonen, dass die „mehrfach ausgezeichnete Privatschule“ eine „Bereicherung für die Stadt und die ganze Region ist. Für die Jugend wünschen wir uns , dass das Bekenntnis zur Schule weiterhin besetzt und unsere Arbeit unterstützt wird.“