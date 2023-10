Schulzentrum Loosdorf: Grobplanung bald fertig

Die Planungsarbeiten für den Ausbau des Loosdorfer Schulzentrums für Volks-, Mittel- und Sonderschule schreiten weiterhin voran. Die Erweiterung erfolgt an der Stelle des aktuellen Turnsaals an dessen Stelle eine Dreifach-Turnhalle errichtet werden soll.

Das Projekt soll rund 15 Millionen Euro kosten und Mitte 2024 gestartet werden. Bereits vor Wochen diskutierten die beteiligten Gemeinden, neben Loosdorf auch die Bezirkshauptstadt Melk, Schollach und Dunkelsteinerwald über den Finanzierungsschlüssel. Dieser ist in der Tat allerdings schwierig zu berechnen, da nicht alle Gemeinden an allen Schultypen beteiligt sind.

Diskutiert darüber wurde bereits in einer eigenen Bürgermeisterrunde aber auch im Schulausschuss und in den Gemeinderäten. In Melk ortete man massive Widersprüche und sah eher die Errichtung einer Veranstaltungshalle als eines Schulzentrums. Die Stadt müsste sich im „Worst-Case“-Szenario mit rund einer Million Euro beteiligen. Damals, im Juli, waren für Melks ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl „noch tausende Fragen“ offen.

Indes versprach Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der von Melk geforderte Aufteilungsschlüssel nochmals nachgerechnet wird. In der Zwischenzeit fanden auch bereits Probeschürfungen statt. „Wir sind bald mit der groben Planung fertig. Dann wissen wir exakt, wie groß alles wird und können mit dem Land sprechen, wie viel Prozent des Projektes genau gefördert werden“, erklärt Vasku.