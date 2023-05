Schulzentrum Ybbs: Spannender Vortrag zum Thema "KI"

Der Vortrag begann mit einer Einführung in das Thema Künstliche Intelligenz, wobei sie den Schülerinnen und Schülern erklärte, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Frau Temper erläuterte die verschiedenen Anwendungsgebiete von KI und welche Herausforderungen und Chancen sich in diesem Bereich ergeben.

Im Anschluss daran stellte Frau Temper einige Beispiele vor, wie KI bereits heute in der Praxis eingesetzt wird, wie z.B. bei der Diagnose von Krankheiten oder bei der Vorhersage von Verkehrsproblemen. Sie erklärte auch, wie KI in Zukunft in der Lage sein wird, uns bei der Lösung von komplexen Problemen zu unterstützen und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft haben wird.

Die Schülerinnen und Schüler waren sehr interessiert und hatten viele Fragen zu diesem spannenden Thema. Frau Temper nahm sich viel Zeit, um alle Fragen ausführlich zu beantworten und gab den Schülerinnen und Schülern somit wertvolle Einblicke in ihre Forschungsarbeit.

Wir bedanken uns herzlich bei Marlies Temper für den interessanten Vortrag und bei den Schülerinnen und Schülern für ihr reges Interesse und ihre aufmerksame Teilnahme. Wir werden uns bemühen, auch in Zukunft weitere solche Veranstaltungen durchzuführen, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen und ihr Wissen zu erweitern.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.