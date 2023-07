Starkregen-Ereignisse: Feuerwehren geben Tipps zur Prävention

Gemeinsam mit den regionalen Feuerwehren erarbeitet die LEADER-Region KLAR! Wachau-Dunkelsteinerwald-Jauerling sieben Tipps zum Selbstschutz bei Starkregenereignissen. Diese werden nun in einem eigenen Folder der Bevölkerung der 18 Gemeinden nähergebracht. Lokale Starkregenereignisse verursachen oftmals dort Überflutungen, wo nicht damit gerechnet wird. Vielfach trifft es die Anwohnerinnen und Anwohner unvorbereitet, der Schaden ist dadurch größer und die Einsatzkräfte sind sehr gefordert. „Laut Klimaprognosen werden kleinräumige Starkregenereignisse bei uns weiter zunehmen. Lag der durchschnittliche Tagesniederschlag in der Vergangenheit bei 34 Millimetern, so wird dieser Wert in Zukunft um 24 Prozent steigen. Die Intensität der Niederschläge nimmt also zu, erläutert KLAR!-Managerin Elisa Besenbäck die Brisanz des Themas.

Die KLAR!-Region lud die Feuerwehren der Region zu einem Workshop. Gemeinsam war die Überlegung: Was kann jede und jeder tun, um vorbereitet zu sein? Wie soll man im Katastrophenfall reagieren? Und wie erleichtert man die Arbeit der Feuerwehren? Als Ergebnis formulierten diese sieben Tipps zur Prävention und Selbsthilfe bei Starkregenereignissen. Die sieben Tipps sind kostengünstig und leicht umzusetzen und reichen von einem „Starkregen-Starterpaket“ über die Bevorratung von Sandsäcken bis zur Wetterbeobachtung.

„Die von uns Feuerwehren jahrzehntelang bei Starkregen-Einsätzen gesammelte Erfahrung wurde in Zusammenarbeit mit KLAR! in ein wertvolles Nachschlagewerk für jeden Haushalt zusammengefasst“, ist Roland Barth, Kommandant der Feuerwehr Heiligenblut (Gemeinde Raxendorf) vom Ergebnis des Projekts überzeugt. Die Folder werden nun nach und nach durch die Feuerwehren und Gemeinden in den Haushalten der Region verteilt.