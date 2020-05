„Wenn Schwalben am Haus brüten, geht das Glück nicht verloren“ – so ein altes Sprichwort. In den vergangenen Jahren droht es allerdings, seine Bedeutung zu verlieren: Immer weniger Schwalben kehren aus dem Süden zurück, wenn die Temperaturanzeige in Österreich wieder nach oben klettert.

Walter Gugler und Renate Löcker macht dieser Umstand Sorgen. Und deshalb haben sie sich für die fliegenden Glücksboten etwas Besonderes einfallen lassen. Sie vertreiben Kunstnester, die mühelos an Häusernischen angebracht werden können. Der Einsatz für die Vögel wird mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ belohnt. „Es freut uns sehr, dass es schon Interesse an den Kunstnestern gibt. Es ist dringend nötig, jetzt schon welche zu montieren – viele Schwalbenpärchen sind schon aus dem sonnigen Süden zurück“, erläutert Gugler. Er und Löcker gehen mit gutem Beispiel voran: Insgesamt 15 Nester zieren bereits ihr Haus in Emmersdorf.

Doch warum sind die Schwalbenbestände überhaupt gefährdet? Die Vogelschutzorganisation BirdLife sieht die Ursachen in der zunehmenden Bodenversiegelung, den Rückgang der Fluginsekten und der Tatsache, dass immer mehr Viehställe verschwinden. „Wir erwarten derzeit geschätzte 25.000 Mehlschwalben-Paare aus den Überwinterungsgebieten zurück. Vor 20 Jahren waren es noch doppelt so viele“, informiert Susanne Schreiner von BirdLife. Um die Bestände genauer zu erheben, ruft BirdLife zur bundesweiten Schwalbenzählung auf. Von 15. Mai bis 15. August sollen Vogelfreunde Schwalbennester rund um Haus und Hof zählen und melden.