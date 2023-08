Horrorunfall auf Melker Schutzweg – Däne schwer verletzt

Zu einem Horrorunfall kam es zum Start in das Wochenende beim Schutzweg im Bereich der Hubbrücke entlang der B 1. Ein dänisches Ehepaar wollte den Fußgängerübergang in Richtung Innenstadt überqueren und wurde dabei von einer Autolenkerin aus dem Bezirk Melk offensichtlich übersehen. Die Lenkerin erfasste den dänischen Touristen mit der linken vorderen Fahrzeugseite und dem linken Außenspiegel. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann weggeschleudert und blieb erst wieder auf der Verkehrsinsel zwischen den beiden Schutzwegen liegen. Ein Zeuge, der sich in unmittelbarer Nähe des Unfallortes befand, gab gegenüber der Polizei an, dass die Lenkerin sich ungebremst dem Schutzweg näherte.

Vor Ort wurde der schwerverletzte Mann von der Rettung und einer Notärztin erstversorgt und ins Landesklinikum Melk transportiert. Nach einer Untersuchung wurde der Däne mit mehreren Brüchen und Prellungen sowie mit einer Trümmerfraktur des Beckens ins LKH Amstetten überstellt. Ein Alkotest der Lenkerin blieb negativ. Die B 1 war kurzfristig gesperrt.