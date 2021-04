Diesen Tag in der vergangenen Woche wird der Nöchlinger Andreas Wingelhofer so schnell nicht vergessen. Als der 49-Jährige zum Pflügen aufs Feld fuhr, deute noch wenig auf ein kurz darauf einbrechendes, heftiges Gewitter hin. Während der Feldarbeit schlug plötzlich ein Blitz in eine Fichte am Feldrand ein. Der gewaltige Einschlag sprengte den Baum in unzählige Teile, die in einem Umkreis von 100 Meter verstreut wurden.

„So einen Blitzschlag aus nächster Nähe in dieser Heftigkeit habe ich noch nie erlebt, und will auch nicht mehr erleben“, erzählt der Nöchlinger. Durch den Knall aus dem Mittagsschlaf gerissen wurde Wingelhofers vierjähriger Sohn Konrad. „Wir dachten zuerst, der Blitz hat den Traktor gestreift. Erst als wir die Flucht ergriffen haben, uns der Baum aufgefallen. Da hatten wir in mehrfacher Hinsicht Glück“, sagt Wingelhofer.

Seine Erfahrung mit dem heftigen Unwetter machte auch der Maria Tafler Hotelier Ferdinand Schachner.