Laut der Wasserrettung sind es immer weniger Kinder, die das Schwimmen erlernen. Die Corona-Pandemie trug dazu ihren Teil bei. Im Bezirk Melk gibt es aber zahlreiche Schwimmkurse, die für mehr Sicherheit im Wasser sorgen.

So veranstaltet etwa die Sportunion Melk einige Kurse im örtlichen Wachaubad. „Neben klassischen Schwimmkursen werden ebenso Kraulkurse angeboten“, erklärt Obfrau Karin Herzog. Auch im Hallenbad Ybbs können Kinder ab einem Alter von drei Monaten erste Berührungen mit dem Wasser tätigen. Die Kinder erlernen vor allem die gängigen Grundschwimmtechniken, schildert Pressesprecherin Elisabeth Muth.

Sie stellt fest: „Die Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit.“ Dabei entschied sich das Hallenbad für neue Öffnungszeiten ab Herbst, um vor allem Schulen mehr Zeit für Schwimmunterricht zu bieten. Bürgermeisterin Ulrike Schachner verrät: „Hier gibt es einen wirklichen Nachholbedarf.“

Ab September bietet Schwimmlehrerin Simone Biber ebenfalls Kurse im Hallenbad Yspertal an. Hierbei soll primär das klassische Brustschwimmen erlernt werden, wobei ihr auch das Rückenschwimmen wichtig ist: „Wenn die Kinder keine Kraft mehr haben, können sie sich auf den Rücken drehen.“ Besonderes Augenmerk legt sie darauf, dass die Kinder bei Unfällen wieder an den Beckenrand zurückkehren können. Sie erzählt außerdem von einem „derzeitigen Boom“ an Schwimmkursen.

Schwimmfertigkeit bei vielen nicht gegeben

Dass immer weniger Kinder das Schwimmen lernen, ist auch Herzog geläufig: „Das ist wie beim Skifahren, falls die Eltern den Sport nicht selbst ausüben, denken sie auch wenig daran.“ Dabei können Kurse etwaige Gefahrensituationen verhindern. Ihr fällt dazu ein bekanntes Sprichwort ein: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“, und verweist darauf, den Kindern in Kursen die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Auch Biber appelliert an die Eltern, ihre Kinder in Schwimmkurse zu schicken: „Nur hier kann man an der richtigen Technik feilen.“