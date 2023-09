Blindenmarkterin mit seltener Krankheit: „Den Patienten mehr zuhören!“

Sie habe Nervenschädigungen bis ins Gesicht. Sie sei in Behandlung, würde heilende Wirkungen aber noch vermissen. In den Krankenhäusern habe man von einer erneuten Bewertung ihres Krankheitsverlaufs beziehungsweise ihrer Befunde bisher abgesehen. Hilfesuchend wendet sich die 51-jährige Blindenmarkterin Martina Fitzsimons-Ptacek an die NÖN: „Ich möchte auf meine Situation aufmerksam machen.“

Seit ihrer zweiten Schwangerschaft leide sie an der Nervenerkrankung „Polyneuropathie“. Im vergangenen Jahr wurde bei ihr eine „Small Fibre Neuropathie“ festgestellt, die eine spezielle Form der Polyneuropathie darstellt. Diese Erkrankung führt zu Problemen im Nervensystem, sie klagt über starke Schmerzen. Diese Krankheit ist extrem selten und komplex, die Ursachen sowie auch die Behandlung können stark variieren. Den Befund erhielt sie unter anderem vom Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Wien, dort habe man verschiedene Diagnosen gestellt. Woran Fitzsimons-Ptacek genau leidet, darüber herrsche trotz des Befundes noch Unklarheit, wie sie betont: „Man weiß, dass es eine Neuropathie ist, aber irgendwas passt im Gewebe auch nicht.“

Die Blindenmarkterin habe schon viele Krankenhäuser – ein Auszug: das AKH, das Universitätsklinikum St. Pölten, das Landesklinikum Amstetten – aufgesucht und Therapien gestartet, doch verbessert habe sich ihre Situation bis jetzt nicht. Sie fühlt sich von den Spitälern zum Teil „abgewimmelt“, den Grund vermutet sie in der Komplexität ihrer Krankheit. „Es muss den Patienten mehr zugehört werden“, sagt sie und fordert eine Reevaluierung, um die Diagnose zu präzisieren. Wenn man Fitzsimons-Ptacek zuhört, bleibt jedenfalls daran kein Zweifel: Die Blindenmarkterin verzweifelt zunehmend. „Ich rede gegen eine Wand.“

Weitere Behandlung, „so sie das wünscht“

Seitens des AKH stellt man auf NÖN-Anfrage klar, dass die Patientin schon seit längerem unter den anerkannten medizinischen Standards behandelt werden würde: „So sie das wünscht – kann sie selbstverständlich auch weiterhin im AKH Wien behandelt werden“, betont Sprecher Thomas Mayer-Egerer. Laut dem Leiter der Klinischen Abteilung für Neurologie, Stefan Oberndorfer, könne man sich in Österreich grundsätzlich an jedes Krankenhaus wenden, jedoch könne es zu Wartezeiten kommen, da „akute Erkrankungen vorrangig seien“.

Fitzsimons-Ptacek erhofft sich „im Gesundheitssystem mehr Aufmerksamkeit“ für seltene Fälle wie sie. Laut der Allianz für seltene Krankheiten „Pro Rare Austria“ würden rund fünf Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an seltenen Krankheiten leiden. Als „selten“ wird eine Krankheit übrigens dann bezeichnet, wenn sie weniger als eine Person in 2.000 betreffen.