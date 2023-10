Party-Tiger aufgepasst: Das Discotaxi bringt euch nach Ybbs

Die Discotaxi-Saison geht wieder los. Bis Samstag, 30. März, bringt das Discotaxi „Feierwütige“ wieder jeden Freitag und Samstag nach Ybbs (vor das Roadhouse) und zurück. Anmelden muss man sich telefonisch bis eine Stunde vor der Abfahrt, also circa um 21 Uhr unter 0664/1839191. Pro Person und Fahrt kostet das Discotaxi zwei Euro. Die Haltestellen sind in Pöchlarn das Stadtbad, der Bahnhof, Neupöchlarn und Ornding – dazu hält das Taxi auch in Erlauf am Hauptplatz und in Golling bei der Gemeinde und bei der Feuerwehr. Initiatorin und Stadträtin Stefanie Hochstöger wünscht gute Fahrt.