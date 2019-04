Es ist eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung – doch die Umsetzung dieses Projekts dauerte verhältnismäßig lange. Und das, obwohl sich auch alle Beteiligten einig waren. Seit vergangener Woche steigen die Schüler der Neuen Mittelschule Emmersdorf wieder in der Nähe des Bahnhofs in den Schulbus – und nicht mehr bei der Haltestelle bei der B1.

Viele Eltern sorgten sich nämlich um die Sicherheit ihrer Kinder. Aufgrund des starken Verkehrs und der anhaltenden Raser-Problematik auf der Bundesstraße orteten sie akute Gefahr in Verzug. „Wir wollen keine Schlagzeilen von verletzten Kindern am Schulweg lesen. Es soll sich etwas ändern!“, wandte sich eine Gruppe Eltern auch an die NÖN-Redaktion.

„Vor den Hochwasserschutzarbeiten hielt der Schulbus auch immer beim Bahnhof“, erläutert NMS-Direktor Franz Siebenhandl. Die Baustelle verursachte die Verlegung an die B1 – doch die ist nun schon seit Monaten erledigt. Die Umstellung zurück zur Ausgangssituation ließ auf sich warten.

VP-Ortschef Josef Kronsteiner suchte nochmals das Gespräch mit dem Verkehrsbund Ost (VOR) – und das endete in einem erfreulichen Ergebnis. „Die Busse fahren wieder den Bahnhof an. Am Fahrplan ändert sich nichts, nur die Haltestelle“, verkündet der Bürgermeister. Die gilt übrigens nicht nur für den Schülertransport, sondern auch für den touristischen Busverkehr. Mit dem Stopp am Bahnhof steht den Reisenden sowohl die Wachaubahn als auch die Busfahrt nach Melk frei. „Die Sicherheit steht über allem. Ich freue mich, dass wir in dieser Sache einen positiven Abschluss finden konnten“, zeigt sich Kronsteiner zufrieden mit der neuen Regelung.