Loosdorf rüstet sich für Starkregen

Lange Trockenphasen, Stürme, Hagel, Überflutungen – durch den Klimawandel wird es in Zukunft immer mehr solche Wetterkapriolen geben, sind sich Experten sicher. Starkregenereignisse und Überflutungen zeichneten diesen Sommer im Bezirk ein verheerendes Bild.

In Loosdorf hat man nun, in Zusammenarbeit mit Othmar Kral vom Ziviltechnikerbüro Radlegger & Kral, einen Plan ausgearbeitet, wie das Wasser bei Starkregenereignissen besser, ablaufen und versickern kann. „In erster Linie geht es um die Ab- und Umleitung von großen Wassermassen, die vom Mühlberg, der Lochau und Fraunthal in Richtung Ortsgebiet fließen“, erläutert SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku. Geplant seien drei weitere Rückhaltebecken mit rund eineinhalb Meter Tiefe sowie die Anpassung der Straßengefälle, damit das Wasser weg vom Ort fließt. Bei der Straße im Fraunthal ist diese Maßnahme bereits umgesetzt worden.

Zum Channel Alles Rund um das Extra Hallo Mostviertel!

Verhandlungen mit den Anrainern laufen

„Es ist kein Allheilmittel gegen Überflutungen, aber auf jeden Fall ein guter Polster für stärkere Regenmengen“, betont Vasku gegenüber der NÖN. Und der wird in der Gemeinde gebraucht, denn auch der Marktbach komme bei Starkregenereignissen „an sein Limit“, wie der Bürgermeister erläutert.

Mit den Grundstücksbesitzern wurde bereits Kontakt aufgenommen. Vasku sei guter Hoffnung, die Verhandlungen zu einem guten Abschluss zu bringen. „Ich bin dankbar für die Mithilfe aller Beteiligten, denn die Folgen des Klimawandels können wir nur gemeinsam abfedern und so Katastrophen verhindern,“ ist der Ortschef überzeugt. Die Grundstücke für die Vorhaben sollen gepachtet und angekauft werden, um so langfristig eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.

Auch können die Becken laut dem Bürgermeister als Wiesenflächen genutzt und eventuell Bienenstöcke über Wasserniveau befestigt werden. Insgesamt soll durch diese Lösungen das Wasser von rund 40 Hektar zurückgehalten werden.