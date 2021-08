Die mächtigen Kastanienbäume am Schwalleck und am Burgplatz haben ein Ablaufdatum. Im Zuge der jährlichen Baumüberprüfung stellten die Experten den Bäumen nämlich kein gutes Zeugnis aus: Per sogenanntem Zugversuch kam zutage, dass „sie nicht mehr der Verkehrssicherheit entsprechen“. Also wird im Herbst die Motorsäge gezückt.

„Das ist leider das Ergebnis der Überprüfung. Gefahr ist nicht in Verzug, aber wir müssen handeln. Es ist natürlich keine erfreuliche Nachricht, doch wir müssen auch auf die Sicherheit achten“, kommentiert Regina Voglhuber, Umweltgemeinderätin (SPÖ), die Fällungen in den nächsten Monaten.

„Es kommt etwas Neues. Wir müssen schließlich auch in die Zukunft denken und klimaresistentere Bäume pflanzen.“ Regina Voglhuber, SPÖ

Wann genau die Kastanien weichen müssen, könne sie derzeit noch nicht sagen. Dazu müssen erst Angebote eingeholt werden. Voglhuber hat aber auch gute Nachrichten: Die gefällten Bäume werden allesamt durch eine neue Bepflanzung ersetzt.

„Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen. Ich habe auch schon mit einem Landschafts- und Gartenplaner eine Begehung vorgenommen“, informiert sie. Welche Bäume am Schwalleck und am Burgplatz folgen sollen, sei ebenso noch offen. Kastanien werden es aber mit Sicherheit keine mehr, wie sie erläutert: „Es kommt etwas Neues. Wir müssen schließlich auch in die Zukunft denken und klimaresistentere Bäume pflanzen.“

Auch dahingehend gelte es jetzt, die Angebote abzuwarten. Die Entscheidung, welche Bäume nachgepflanzt werden, soll aber laut Voglhuber demnächst schon fallen.