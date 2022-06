Melker Rathaus bekommt Videoüberwachung

Werbung

Das Melker Rathaus soll eine Videoüberwachung erhalten. Die Debatte über eine etwaige Installierung fand in der jüngsten Stadtratssitzung statt. Die Thematik soll noch vor der Sommerpause in der Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Die Vereinbarung wurde im Vorfeld auch mit dem Betriebsrat der Gemeindebediensteten ausverhandelt. Überwacht sollen die Eingänge werden. Die Auswertung darf nur im Vier-Augenprinzip zwischen Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) und der Betriebsratsvorsitzenden Brigitta Bruckner erfolgen. Um dies zu gewährleisten, soll jeder der beiden jeweils nur vier Zahlen eines achtstelligen Codes besitzen. Daneben wird auch ein neues Zugangssystem mit Chip eingeführt. Zur bessereren Überwachung der Mitarbeiter innen und Mitarbeiter, wie die Opposition mutmaßt. Stimmt nicht, kontert Bürgermeister Strobl: „Es werden keine Arbeitsplätze überwacht, alles geschieht in Absprache mit der Personalvertretung.“

Als Grund für die Einführung der Videoüberwachung gibt Strobl die öffentliche WC-Anlage im Rathaus an. „Die Videoüberwachung dient nur der Überwachung unserer Infrastruktur, da gerade bei der WC-Anlage eine hohe Frequenz zu verzeichnen ist“, meint Strobl. Wenig gesprächig zeigt sich die die Personalvertretungs-Obfrau Brigitta Bruckner über die genaue Einigung und die Verhandlungen. „Die Personalvertretung und der Bürgermeister führen laufend Gespräche, auch die Videoüberwachung war dabei schon einige Male Thema. Seitens der Personalvertretung wird aber zu laufenden Gesprächen kein Kommentar abgegeben“, meint Bruckner und verweist, für einen Betriebsrat eher untypisch, an den Dienstgeber, die Stadtgemeinde Melk.

