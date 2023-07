„Brettspiel-Oscar“ geht an Entwickler aus Hofamt Priel

Etwa 500 Kilometer weiter nördlich vom Bezirk Melk jubelte das Spiele-Entwickler-Duo Markus Slawitscheck aus Hofamt Priel und sein Kollege Johannes Krenner aus Heidenreichstein am vergangenen Sonntag. In der Kategorie „Kennerspiele“ konnte nämlich ihr Brettspiel „Challengers!“ bei der deutschen Verleihung „Spiel des Jahres“ brillieren. Ein Sieg, der mit besonders viel Nervenkitzel verbunden war: „Ich und Johannes waren Stunden davor schon ziemlich nervös und haben darauf hingefiebert“, schildert Slawitscheck die Emotionen.

Über den Sieg entschied eine Fachjury, welche im Vorhinein die besten Spiele in den jeweiligen Kategorien nominiert hat. „Da haben wir uns schon sehr gefreut, dass wir mit unserem Spiel da hineingefallen sind“, weiß er. Einen Monat lang zitterten die beiden der Verleihung entgegen, doch bis zum Moment, als das Kuvert geöffnet wurde, war die Bestplatzierung noch ungewiss. „Als sie dann unser Spiel aufriefen und wir auf der Bühne standen, hab ich mir nur gedacht, wie viel Glück wir gehabt haben“, beschreibt der Hofamt Prieler stolz.

Doch es war mehr harte Arbeit und Geschick als Glück, die das Duo in die Konzeption des Spiels gesteckt hat. Eine Leistung, die auch den Jurymitgliedern ins Auge stoch: „'Challengers!' bringt ein neues, frisches Konzept, das den Spieleabend zum Event werden lässt – spannend und turbulent bis zum letzten Duell zwischen den beiden Besten“, so die Begründung für den Sieg.

Mit „Challengers!“ konnten Slawitscheck und Krenner auch schon zuvor beim französischen Brettspielpreis „As d'Or“ gewinnen. Mit dem deutschen Preis hätte man sich jetzt nun die Krone aufgesetzt.

„Challengers!“-Nachfolger soll im Herbst erscheinen

Auf dem Erfolg ausruhen wollen sich die Entwickler aber nicht. Während „Challengers!“ die Jurys in Europa verzaubert, arbeiten die beiden im Hintergrund bereits an der zweiten Version: „Diese wird im Herbst in den Handel kommen“, freut sich Slawitscheck.

Ihr weiteres Erfolgs-Spielprojekt „Noobs in Space“ soll im Herbst ebenso einen zweiten Teil bekommen. „Wir haben aber auch noch weitere, parallel laufende Projekte, die noch in der Anfangsphase stehen“, verrät er.