Laut der Landespolizeidirektion detonierte am Neujahrstag gegen 00:10 Uhr in Petzenkirchen, Bezirk Melk, in der Hand eines Mannes ein sogenannter ‚Schweizer Kracher‘. Er verletzte sich dabei am Zeigefinger der linken Hand unbestimmten Grades. Er musste mit der Rettung ins Landesklinikum eingeliefert werden.