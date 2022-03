Neo-Wachau Kultur Melk-Geschäftsführerin: „Pandemie war Lernkurve“

Mehr als 60 Personen bewarben sich im Frühjahr 2021 um die Nachfolge der damaligen Wachau Kultur Melk-Geschäftsführerin Wiebke Leithner, die im vergangenen Juli ans Wiener Burgtheater wechselte. Nachfolgerin wurde Simome Bamberg, die bis dahin Gesamtprokuristin der Grafenegg Kulturbetriebsges.mb.H. war und dort den Bereich Marketing, Kommunikation, Verkauf und Ticketing leitete.

NÖN: Wie sind die bisherigen persönlichen Eindrücke und wie lautet Ihre Bilanz der ersten Monate?

Simone Bamberg: Es war sehr spannend und kurzweilig. Wenn die Pandemie und die Verschiebungen etwa Positives hatten, dann, dass ich in dieser kurzen Zeit jede Kultursparte bereits miterleben konnte.

Wie schwierig ist es, in Zeiten einer Pandemie in einen großen Kulturbetrieb einzusteigen? Bamberg: Natürlich ist das in gewisser Weise eine Herausforderung. Jetzt kommt das erste Jahr mit einem Normalbetrieb. Bisher sind wir ja immer sehr kurzfristig unterwegs gewesen, Es macht jetzt einen Unterschied, von Improvisation auf ein geregeltes Tun umzuschalten. Hier lerne ich das Neue nochmals kennen. Ich hoffe auf ein Jahr, in dem die Planungshorizonte so gestaltet sind, dass es entspannter wird.

Die Öffnungsschritte am Samstag brachten Hoffnung für ein normales Kulturjahr. Laufen die Planungen für 2022 normal?

Bamberg: Ja, wir planen für eine normale Saison ohne Pandemie, wissen aber, dass wir jederzeit anpassen können, weil wir mittlerweile so flexibel geworden sind. Sollte es notwendig werden, können wir jederzeit umswitchen.

Ist die Herausforderung der Pandemie jetzt eine andere als noch vor einem Jahr?

Bamberg: Ja, wir haben dazugelernt und wissen genau, welcher Plan jetzt, im Fall X, aus der Schublade zu ziehen ist. Es gibt verschiedene Szenarien, die wir auch schon durchgeführt haben, und wir wissen auch, welches Szenario zu welchem Setting passt. Die gesamte Pandemie war in der Kultur eine enorme Lernkurve.

Können Sie schon einschätzen, welche finanziellen Auswirkungen die Pandemie für die Wachau Kultur Melk hat?

Bamberg: Dadurch, dass wir zur NÖKU gehören, können wir solide planen. Natürlich hoffen wir, dass das Publikum wieder Lust auf Kultur mitbringt und Kultur wieder genießen möchte. Das Ziel ist, dass wir wieder zu Zahlen wie vor der Pandemie kommen.

In Zahlen gegossen bedeutet das aktuell aber was genau?

Bamberg: Aktuell entsprechen die Besucherzahlen ungefähr zwei Drittel des Niveaus, das wir vor der Pandemie gewohnt waren. Wir hoffen, dass wir in den kommenden Wochen jetzt auch das letzte Drittel schaffen.

Die Wachau Kultur Melk hat auch in der Pandemie versucht, neue Wege zu gehen und Akzente zu setzen, etwa bei „Tischlerei goes Wachauarena“. Wird das Programm fortgesetzt?

Bamberg: Es gibt gute Beispiele, wo man aus einer Notlösung eine Erfolgsstory macht. Wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Im Mai werden wir es fix wieder machen. Das angesprochene Format soll sukzessive ausgebaut werden.

Wo wollen Sie künftig die Schrauben in der Wachau Kultur Melk ansetzen?

Bamberg: Die Formate an sich sind sehr stimmig. Wir werden sicherlich im Bereich Digitalisierung mehr machen. Nicht aber am Kultursetting, da bin ich auch nicht verantwortlich und dafür haben wir unsere künstlerischen Leiterinnen und Leiter, aber in meinem Feld schlagen wir den Weg in Richtung Digitalisierung ein. Im ganzen Betrieb soll dieser Change erfolgen. Zum Beispiel soll auch der Verkauf über unsere Website weiter vereinfacht und benutzerfreundlicher gemacht werden.

Wie schwer ist es für eine Geschäftsführerin, die auf das Finanzielle schauen muss, mit Künstlern, die von großen Projekten träumen, einen Mittelweg zu finden?

Bamberg: Natürlich muss man in der Kunst groß träumen und Avantgarde sein, aber auch schauen, dass man das Ganze ermöglicht. Wir sind eigentlich Ermöglicher für das, was hier gedacht wird und das muss im soliden, wirtschaftlichen Rahmen stattfinden. Wir versuchen, Kunst langfristig zu ermöglichen, damit wir auch im übernächsten Jahr noch etwas anbieten können.

Welche Pläne gibt es für dieses Jahr?

Bamberg: Wir hoffen zunächst, dass wir uns konsolidieren und in ein normales Fahrwasser kommen. Wenn alle Absagen abgearbeitet sind und sich wieder alles normalisiert, fangen wir dann an, weiterzudenken.

Wird es bei den aktuellen Sparten Veränderungen geben?

Bamberg: Wir schauen jetzt einmal, in die Normalität zurückzufinden. Verkleinerungen wird es nicht geben, wenn wir uns vergrößern können, dann wäre das schon eine feine Sache.

