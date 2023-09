Postpartner in Persenbeug-Gottsdorf bleibt Zankapfel

Vor rund einem Jahr eröffnete Sebastian Bayer seine Trafik im ehemaligen Sparkassengebäude an der B3. Damals bekundete er Interesse an der Übernahme der Postpartnerschaft von der Gemeinde. Auch die Bürgerliste forderte dies bereits im Juli 2022 in einem, in der Gemeinderatssitzung eingebrachten Dringlichkeitsantrag.

Begehungen mit Verantwortlichen der Post und der Gemeinde folgten. Dann der plötzliche Sinneswandel, Bayer machte einen Rückzieher. Bürgerlistenobfrau Christa Kranzl beschuldigte damals SPÖ Bürgermeister Leeb, dem Jungunternehmer falsche Zahlen vorgelegt zu haben (die NÖN berichtete).

Nach dem Abgang einer Postpartner-Mitarbeiterin ist die Diskussion nun neu entflammt. Sowohl SPÖ wie auch die Bürgerliste brachten bei der vergangenen Gemeinderatssitzung Dringlichkeitsanträge ein, die eine Übernahme der Postpartnerschaft durch den Trafikanten beinhalteten. Zwar war man sich einig, dass längere Öffnungszeiten und ein besseres Parkplatzangebot für die Bevölkerung positiv sei, bei der Umsetzung war man jedoch unterschiedlicher Auffassung.

Die SPÖ etwa verlangte eine Beschäftigungsgarantie für die noch verbliebene Angestellte, sowie eine Garantie, die Postpartnerschaft über mindestens fünf Jahre zu betreiben. Die Bürgerliste wiederum sieht den Ankauf eines Containers, der dem Trafikanten unentgeltlich als Lagerraum zur Verfügung gestellt werden soll, als unabdingbar. Letztendlich fasste man einen gemeinsamen Grundsatzbeschluss, in dem die Gemeinde zugunsten der Trafik Bayer auf die Postpartnerschaft verzichtet. Die Bedingungen sollen noch ausverhandelt werden.

Aufsichtsbeschwerde beim Land NÖ steht im Raum

Die Bürgerliste machte jedoch klar, dass sie, falls die Übertragung der Postpartnerschaft an den Unternehmer am Ankauf des Containers scheitere, eine Aufsichtsbeschwerde beim Land NÖ einbringen werde. Bürgerlistenobfrau Kranzl begründet dies so: „Fakt ist, dass die Gemeinde jährlich hohe Abgänge aus Steuermitteln durch die Postpartnerschaft zu tragen hat“.

Ortschef Leeb begründete das Scheitern der Übernahme 2022 mit der Tatsache, dass Bayer ihm gegenüber äußerte, dass „er mehr Zeit benötige, sich in der Trafik einzuarbeiten und eine DPD-Paketstelle übernommen habe“ erklärt Leeb. Zugleich bestätigte er jedoch auch kürzlich stattgefundene Gespräche mit dem Unternehmer.

Dabei soll der Trafikant der Postpartnerschaft nun positiv gegenüberstehen. „Herr Bayer hat auch zugesagt, die verbliebene Angestellte, die derzeit 15 Wochenstunden leistet, zu übernehmen. Weitere Forderungen wurden aber nicht gestellt“, führt Leeb aus.

Postpartner ja, aber nicht um jeden Preis. Sebastian Bayer, Unternehmer

Bayer selbst bestätigte im Gespräch mit der NÖN das Interesse. „Voraussetzung ist jedoch, dass die Gemeinde die Kosten für den Umbau übernimmt“, erklärt der Unternehmer. Dies würde einen Lagercontainer samt Ausstattung mit Beleuchtung und Sicherheitssystem, sowie den benötigten Durchbruch zum bestehenden Geschäft beinhalten.

Die zur Verfügung stehende Geschäftsfläche würde zwar grundsätzlich ausreichen, aber dann müsste die Raucherlounge aufgegeben werden, die laut Bayer von den Kunden jedoch stark frequentiert werde. „Ich würde die Postpartnerschaft gerne übernehmen, aber nicht um jeden Preis“, gibt sich Bayer kämpferisch.

Auch der von Leeb geforderten Personalübernahme erteilt er eine Absage. „Zum momentanen Zeitpunkt habe ich genug Mitarbeiter zur Verfügung“, erklärt Bayer.