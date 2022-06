Bezirk Melk: Corona-belastete Psyche und Lernen

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Das Schulsystem ist einigermaßen zur Normalität zurückgekehrt, das heißt aber für die Schulen noch lange nicht „Business as usual“. Das konstatiert der Leiter der Außenstelle der Bildungsdirektion in Waidhofen, Josef Hörndler. „Es waren zwei fordernde Jahre und es war für den Betrieb und die Jugendlichen wahnsinnig wichtig, dass wieder einigermaßen Normalität eingekehrt ist“, sagt Hörndler. Es habe sich in vergangenen Monaten gezeigt, wie wichtig Schulveranstaltungen, Sport- und Projektwochen, gemeinsame Wandertage und Ausflüge, bunte Abende, Musik und Theater sind.

Entwarnung, was die psychische Belastung von Kindern angeht, kann Hörndler nicht geben. „Die Probleme bleiben. Obwohl wir das Angebot der Schulpsychologie ausgebaut und den Einsatz der Diversitätsmanagerinnen verstärkt haben, ist der Bedarf an psychischotherapeutischer Unterstützung enorm und das Personal ist gefordert“, sagt Hörndler.

Wo ebenfalls große Belastung herrscht, ist im Lehrerbereich. „Die Pädagogen sind vielfach durch Überstunden, Supplierungen für ausgefallene Kolleginnen und den gestiegenen administrativen Aufwand ausgepowert“, sagt Hörndler.

Dass die zwei vergangenen Jahre aber auch an den Schülerinnen und Schülern nicht spurlos vorübergegangen sind, bestätigt die Schulsprecherin des Stiftsgymnasiums Melk, Anika Grossinger. Bei der Rückkehr in die Klassen haben sich die Schüler über den Präsenzunterricht gefreut: „Besonders der soziale Kontakt zu Mitschülern schien allen gutzutun. Die zwei Jahre Pandemie haben aber auch für Aufholbedarf gesorgt. So mancher musste mehr Zeit fürs Lernen investieren“, sagt sie.

Obwohl der Onlineunterricht der vergangenen Schuljahre für Selbständigkeit sorgte, hinken manche hinterher: „Aufgefallen ist vor allem die mangelnde Lesefähigkeit der Kinder“, sagt die Direktorin der Mittelschule in St. Leonhard, Gabriele Mosch. Aber nicht nur die schulische Leistung litt aufgrund der Pandemie. Auch psychische Probleme traten häufiger auf. Auch im Stiftsgymnasium Melk machte man damit Erfahrungen, erklärt Grossinger.

Mental-Health-Woche im Stiftsgymnasium

Gegenmaßnahmen wurden daher früh gesetzt: „Die Schulseelsorger, die Professoren und die Schülervertretung haben deshalb Ende Februar eine ‚Mental-Health-Woche‘ organisiert, in welcher das Thema intensiv behandelt wurde“, schildert sie der NÖN. Grossinger weist aber auch darauf hin, dass dies noch nicht ausreichend sei. Die beiden Schulseelsorgerinnen des Stiftsgymnasiums hätten sich, über das Schuljahr hinweg, um Betroffene gekümmert, viele suchten zudem das Gespräch mit Lehrpersonen.

In der Neuen Mittelschule St. Leonhard stieg die Zahl der Schüler mit psychischen Problemen, vor allem bei guten Schülern sei dies aufgefallen. Ebenso kann die Direktorin zunehmende Aggressivität feststellen. An der Schule gab es daher einige Elterngespräche und bei Bedarf wurden auch Beratungslehrer zur Hand gezogen. „Wünschenswert wäre in dieser Zeit ein zusätzlicher Einsatz von Schulsozialarbeitern“, schlägt sie vor.

Im Frühjahr wechselte der damalige Direktor des Ybbser Schulzentrums, Christoph Maurer, nach fast zweijähriger Tätigkeit in die Bildungsdirektion. Interimistisch übernahmen Andreas Brachinger und Gerlinde Weinstabl gemeinsam das Direktorenamt – eine Zwischenlösung, wie damals betont wurde. Das Vorschlagsrecht für das Direktorenamt hat die Stadt Ybbs.

