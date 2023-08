Melk: Ukraine-Flagge musste aus der Innenstadt verschwinden

Nun kam das Verbot doch noch – und zwar per RSb-Brief. „Die Stadt Melk forderte die umgehende Entfernung meiner ukrainischen Flagge“, schildert Christopher Zoth.

Zur Erinnerung: Bereits im Frühjahr war die Fahne, die der Melker aus Solidarität für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Innenstadt gehisst hatte, Thema in der Stadt. Nach „Anregungen aus der Bevölkerung“ sah man sich damals seitens der Stadt Melk den Sachverhalt an, Zoth entfernte daraufhin die Flagge.

Solidaritätsbekundung Melk: Neuer Standort für ukrainische Flagge

Ein Verbot, so ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl, wurde damals „in keiner Weise“ ausgesprochen: „Dies würde im Widerspruch zu unserer Flüchtlingshilfe für Menschen aus der Ukraine stehen.“ Zoth brachte daraufhin die Fahne kurzzeitig auf der Innenseite eines Fensters an, ehe er sie wieder im Außenbereich seiner Wohnung am Hauptplatz montierte. „Mir ist diese Solidaritätsbekundung wichtig“, sagt er. Im Juni folgte daraufhin die Post von der Stadtgemeinde.

Der NÖN-Redaktion liegt jenes Schreiben an den Hausbesitzer vom 23. Juni – Betreff „Flagge auf dem Dach“ – vor. Mit Verweis auf die Bebauungsbestimmungen der Stadt Melk müsse die ukrainische Flagge „umgehend bis 14. Juli“ entfernt werden. „Natürlich habe ich sie dann abmontiert.Ich finde das sehr schade und kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich über dieses sichtbare Zeichen gefreut“, erzählt Zoth.

Strobl: Brief sei kein Widerspruch zur Melker Flüchtlingshilfe

Angesprochen auf das Schreiben der Stadt betont Stadtchef Strobl, dass er „weiter zu seiner Aussage steht“, der Brief sei für ihn kein Widerspruch zur Melker Flüchtlingshilfe: „Es ist aber ein Unterschied, ob sich die Flagge in einem Innenraum befindet oder ob man sie außen montiert. Da gelten nun einmal unsere Bebauungsbestimmungen“, betont Strobl auf Anfrage. „Mehrere Beschwerden“

langten im Rathaus einKonkret heißt es im entsprechenden Passus der Bebauungsbestimmungen, dass „Schaukästen, Werbepylone, Leuchstelen und Fahnen im öffentlichen Raum nur soweit zulässig sind, als sie sich nach Anzahl, Ausmaß und Form in das Ortsbild integrieren.“ „Da im Unesco Welterbe die Sicht auf das Stift Melk einen wesentlichen Teil des Ortsbildes darstellt, begründet die Errichtung einer Fahne im direkten Sichtfeld zum Stift Melk eine Beeinträchtigung des Ortsbildes und hat sich die Fahne am installierten Ort in Ausmaß und Form nicht in das Ortsbild integriert“, erklärt Robert Scherer, Leiter der Melker Stadtbetriebe näher. Zudem möchte er festhalten, dass über die Montage der Fahne „mehrere Beschwerden“ im Rathaus eingelangt sind. Deshalb „musste die Angelegenheit von der Stadt Melk bearbeitet werden“, meint Scherer.

Zoth selbst erreichten keine negativen Kommentare, wie er sagt. „Und auch nicht den Hausbesitzer. Mir ist die Flagge als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wichtig. Ich werde einen neuen Platz suchen“, betont Zoth.