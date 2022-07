Folgen der Hitze kolossal

Werbung

Seit Mitte Juli klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Die Auswirkungen auf Menschen und Natur sind nicht außer Acht zu lassen. Die NÖN schaut sich jene Bereiche an, die aufgrund der Hitzewelle in den Fokus gerückt sind.

Freibäder und Seen . An heißen Tagen suchen viele das kühle Nass. Freibäder wie das Wachaubad in Melk bieten dabei die ideale Möglichkeit. „Gerade an heißen Tagen ist die Nachfrage sehr hoch“, schildert der zuständige Melker Stadtrat Anton Linsberger (ÖVP). Besonders beliebt sei das Bad aufgrund der vielen schattigen Plätze, sagt er. Die Bademeisterin des Wachaubads, Christina Hartl, bemerkt die heißen Tage besonders am vermehrten Besucherzustrom. Die Sicherheit ist ihr ein besonderes Anliegen, Tipps gegen Sonnenstiche oder das Überprüfen der Wasserqualität gehören dazu.

Das Melker Wachaubad ist bei sommerlichen Temperaturen ein beliebter Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher aus der Region. Foto: Stadt Melk/Gleiß

Gastronomie . Auch in der Gastronomie verursacht die Hitzewelle Veränderungen im regulären Betrieb. So werden Restaurants und Gasthäuser eher abends oder am Wochenende aufgesucht, erklärt Gastronom und Spartenobmann für Tourismus Mario Pulker, der das Hotel Residenz Wachau in Aggsbach-Dorf betreibt. „Die Speisengastro macht hier kein gutes Geschäft“, bedauert er. Betriebe in Wassernähe würden hier allerdings profitieren.

Landwirtschaft. Der Landwirtschaft des Bezirk Melk wird die Dürre immer mehr zum Verhängnis. Das weiß auch Landwirt und EU-Abgeordneter Alex Bernhuber (ÖVP) aus Kilb: „Die Auswirkungen auf Mais und Zuckerrüben sind spürbar, auch die Wiesen sind trocken.“ Er gibt aber auch Entwarnung, denn die Weizenernte sei nicht betroffen. An den heißen Tagen leiden außerdem die Tiere. “Schattige Plätze, Ventilatoren und viel Wasser seien essenziell“, sagt der Kilber.

Gesundheit. Entsprechendes Verhalten bei der Hitzewelle sei auch für die eigene Gesundheit wichtig, erklärt der Melker Arzt Michael Karner. Schwitzen sei dabei nicht unwesentlich: „Das ist quasi die körpereigene Klimaanlage“, beschreibt er. Ausreichend Flüssigkeit sei wichtig, bevorzugt sollen Getränke mit Elektrolyten konsumiert werden. Die Mittagssonne sollte zudem vermieden werden. Er warnt außerdem vor Alkohol, dieser sei nämlich ein „Flüssigkeitsräuber“.

Feuerwehr. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Anton Jaunecker stuft des Weiteren auch die Situation in den Wäldern als gefährlich ein. „Es ist alles trocken“, weiß er. Auch auf den Feldern sei die Gefahr groß. „Vor Kurzem gab es erst in St. Leonhard einen Flurbrand“, schildert er. Die Feuerwehren seien aber vorbereitet, die Alarmpläne stehen und auch die Waldbrandgruppen sind gewappnet, versichert er.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.